Азербайджан опроверг сообщения об ударе по южной границе Армении
"Распространенная Арменией информация о якобы обстреле ее территории с использованием принадлежащих Азербайджану БПЛА и ракетно-артиллерийских средств является ложью и носит провокационный характер. Азербайджан полностью соблюдает новый режим гуманитарного перемирия. Наоборот, 27 октября, начиная с 09.30 (08.30 мск) и до сегодняшнего времени армянская сторона подвергла интенсивному минометному обстрелу наши территории в направлении села Агбенд Зангиланского района", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.
Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.
В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.
В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.
Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.
Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.
Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).
Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).
Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.
Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.
Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.
Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".
Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.
Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.
Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.
В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.
Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.
Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).
Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.
Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".
Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.