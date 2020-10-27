https://ria.ru/20201027/ogorod-1581734276.html

Российским космонавтам на МКС не хватает своего "огородика"

Своего "огородика" для выращивания растений не хватает российским космонавтам на Международной космической станции, сообщил летающий на ее борту космонавт... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:46

2020-10-27T12:46

2020-10-27T12:46

риа наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Своего "огородика" для выращивания растений не хватает российским космонавтам на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, сообщил летающий на ее борту космонавт <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a>."Надеемся, в скором будущем и на нашем сегменте мы тоже что-нибудь вырастим. Не мы, так наши товарищи", - добавил Рыжиков.В декабре 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля "Прогресс МС-04" на МКС не была доставлена российская оранжерея "Лада-2". В мае 2020 года заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Владимир Сычёв сообщил РИА Новости, что институт совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" прорабатывает облик новой российской оранжереи для станции.Помимо Рыжикова сейчас на МКС летают россиянин <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a> и американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.

https://ria.ru/20201023/astronavt-1581131167.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука