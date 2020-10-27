Российским космонавтам на МКС не хватает своего "огородика"
© NASA / JAXAЯпонский экспериментальный модуль "Кибо" МКС, на поверхности которого с 2015 по 2018 год проводился эксперимент по выживаемости бактерий
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Своего "огородика" для выращивания растений не хватает российским космонавтам на Международной космической станции, сообщил летающий на ее борту космонавт Сергей Рыжиков.
"Мы бы не отказались вырастить не только клумбу, но и огородик небольшой. К счастью, наши американские партнеры этим занимаются, у них есть установка Veggie для выращивания растений, и в настоящее время они выращивают редис", - сказал он в ходе "Космического урока", трансляция которая ведется в YouTube-канале "Роскосмос-ТВ".
"Надеемся, в скором будущем и на нашем сегменте мы тоже что-нибудь вырастим. Не мы, так наши товарищи", - добавил Рыжиков.
В декабре 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля "Прогресс МС-04" на МКС не была доставлена российская оранжерея "Лада-2". В мае 2020 года заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Владимир Сычёв сообщил РИА Новости, что институт совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" прорабатывает облик новой российской оранжереи для станции.
Помимо Рыжикова сейчас на МКС летают россиянин Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.
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