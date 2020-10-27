В Карабахе сообщили о трех пострадавших при обстреле села
18:16 27.10.2020 (обновлено: 18:41 27.10.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкОкрестности жилого дома в городе Мартуни (центр Мартунинского района непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) после обстрелов
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о трех пострадавших в результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами кассетными ракетами села Ннги Мартунинского района.
"По проверенной информации, днем ВС Азербайджана обстреляли кассетными ракетами из РСЗО "Смерч" жилые кварталы села Ннги Мартунинского района, где укрылось большое число мирных жителей, временно перемещенных из ряда других общин. В результате удара пострадали три женщины, а также был полностью разрушен один дом, были повреждены другие дома и инфраструктура общины", - говорится в заявлении омбудсмена в Facebook.
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По его словам, учитывая, что в общине нет никаких военных объектов, "используя кассетные боеприпасы, запрещенные в населенных пунктах, вооруженные силы Азербайджана, очевидно, имели преступные намерения нанести удар по гражданскому населению и инфраструктуре".
"Защитник прав человека призывает международное сообщество и правозащитные организации незамедлительно принять меры", - говорится в заявлении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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