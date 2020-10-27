https://ria.ru/20201027/oborudovanie-1581796296.html

Путин сообщил о выделении средств на оборудование для музыкальных школ

Более 8 миллиардов рублей выделяется на оборудование для музыкальных школ и школ искусств в рамках нацпроекта "Культура", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:20

2020-10-27T17:20

2020-10-27T17:20

культура

россия

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Более 8 миллиардов рублей выделяется на оборудование для музыкальных школ и школ искусств в рамках нацпроекта "Культура", заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."На оборудование для музыкальных школ и школ искусств в рамках нацпроекта "Культура" выделяется более 8 миллиардов рублей. Также поставлена задача привести в порядок здания школ, нуждающихся в ремонте", - сказал Путин на заседании президентского совета по культуре и искусству.Он отметил, что также предлагается зафиксировать особый статус музыкальных и художественных школ, училищ и вузов в самой системе российского образования.

https://ria.ru/20201027/kultura-1581794351.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин