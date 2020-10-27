https://ria.ru/20201027/nozh-1581689261.html

В Алтайском крае задержали мужчину, напавшего на девушек с ножом

Мужчина, напавший в Бийске с ножом на двух девушек, одна из которых скончалась, задержан, сообщает следственное управление Следственного комитета по Алтайскому... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T05:57

2020-10-27T05:57

2020-10-27T07:26

бийск

алтайский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Мужчина, напавший в <a href="http://ria.ru/location_Bijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Бийске</a> с ножом на двух девушек, одна из которых скончалась, задержан, сообщает следственное управление Следственного комитета по <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайскому краю</a>.Преступление произошло вечером 18 октября в районе улиц Васильева и Социалистической в городе Бийске. Неизвестный мужчина напал на двух 22-летних девушек. Он ударил ножом в живот одной из них, в результате чего та погибла на месте происшествия, а также дважды ударил ножом в живот ее подруге. Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля. В настоящее время она в тяжелом состоянии находится в больнице.Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).Проводятся необходимые следственные действия, целью которых является выяснение мотива преступления, а также сбор доказательств.

https://ria.ru/20201026/napadenie-1581591895.html

бийск

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бийск, алтайский край, происшествия