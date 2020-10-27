В Алтайском крае задержали мужчину, напавшего на девушек с ножом
05:57 27.10.2020 (обновлено: 07:26 27.10.2020)
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мужчина, напавший в Бийске с ножом на двух девушек, одна из которых скончалась, задержан, сообщает следственное управление Следственного комитета по Алтайскому краю.
Преступление произошло вечером 18 октября в районе улиц Васильева и Социалистической в городе Бийске. Неизвестный мужчина напал на двух 22-летних девушек. Он ударил ножом в живот одной из них, в результате чего та погибла на месте происшествия, а также дважды ударил ножом в живот ее подруге. Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля. В настоящее время она в тяжелом состоянии находится в больнице.
Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).
"Удалось установить личность причастного к убийству. Им оказался 32-летний нигде не работающий и не имеющий постоянного места жительства мужчина. В настоящее время он допрошен следователем в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
Проводятся необходимые следственные действия, целью которых является выяснение мотива преступления, а также сбор доказательств.