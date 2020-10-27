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В Германии заявили о невмешательстве России в выборы в США в 2016 году
Большим заблуждением было бы считать, что Хиллари Клинтон потерпела поражение на выборах президента США в 2016 году в результате "российского вмешательства",... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:55
2020-10-27T14:55
россия
зигмар габриэль
хиллари клинтон
мид германии
дмитрий песков
сша
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Большим заблуждением было бы считать, что <a href="https://ria.ru/person_KHillari_Klinton" target="_blank">Хиллари Клинтон</a> потерпела поражение на выборах президента США в 2016 году в результате "российского вмешательства", заявил на пресс-конференции в Берлине экс-глава МИД ФРГ, председатель "Атлантического моста" <a href="https://ria.ru/person_Zigmar_Gabriehl" target="_blank">Зигмар Габриэль</a>."Это гарантировано не было причиной, по которой она проиграла", - добавил он.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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россия
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россия, зигмар габриэль, хиллари клинтон, мид германии, дмитрий песков, сша, в мире

В Германии заявили о невмешательстве России в выборы в США в 2016 году

14:55 27.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Краснодаре
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Большим заблуждением было бы считать, что Хиллари Клинтон потерпела поражение на выборах президента США в 2016 году в результате "российского вмешательства", заявил на пресс-конференции в Берлине экс-глава МИД ФРГ, председатель "Атлантического моста" Зигмар Габриэль.

"Демократы, возможно, еще более жесткие противники России, потому что внутри демпартии есть значительная часть, которая верит, что Хиллари Клинтон из-за вмешательства (президента России) Владимира Путина проиграла на последних президентских выборах, что я считаю большим заблуждением", - сказал Габриэль.

"Это гарантировано не было причиной, по которой она проиграла", - добавил он.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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РоссияЗигмар ГабриэльХиллари КлинтонМИД ГерманииДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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