https://ria.ru/20201027/nevmeshatelstvo-1581765097.html

В Германии заявили о невмешательстве России в выборы в США в 2016 году

Большим заблуждением было бы считать, что Хиллари Клинтон потерпела поражение на выборах президента США в 2016 году в результате "российского вмешательства",... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:55

2020-10-27T14:55

2020-10-27T14:55

россия

зигмар габриэль

хиллари клинтон

мид германии

дмитрий песков

сша

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Большим заблуждением было бы считать, что <a href="https://ria.ru/person_KHillari_Klinton" target="_blank">Хиллари Клинтон</a> потерпела поражение на выборах президента США в 2016 году в результате "российского вмешательства", заявил на пресс-конференции в Берлине экс-глава МИД ФРГ, председатель "Атлантического моста" <a href="https://ria.ru/person_Zigmar_Gabriehl" target="_blank">Зигмар Габриэль</a>."Это гарантировано не было причиной, по которой она проиграла", - добавил он.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20201026/ssha-1581464659.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зигмар габриэль, хиллари клинтон, мид германии, дмитрий песков, сша, в мире