В Германии заявили о невмешательстве России в выборы в США в 2016 году
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Краснодаре
БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Большим заблуждением было бы считать, что Хиллари Клинтон потерпела поражение на выборах президента США в 2016 году в результате "российского вмешательства", заявил на пресс-конференции в Берлине экс-глава МИД ФРГ, председатель "Атлантического моста" Зигмар Габриэль.
"Демократы, возможно, еще более жесткие противники России, потому что внутри демпартии есть значительная часть, которая верит, что Хиллари Клинтон из-за вмешательства (президента России) Владимира Путина проиграла на последних президентских выборах, что я считаю большим заблуждением", - сказал Габриэль.
"Это гарантировано не было причиной, по которой она проиграла", - добавил он.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.