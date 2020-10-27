https://ria.ru/20201027/neuyazvimye-1581811046.html

Врач объяснил особенность неуязвимых для коронавируса людей

Доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин в комментарии телеканалу "Звезда" объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при контакте РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:12

2020-10-27T18:12

2020-10-27T19:04

распространение нового коронавируса

арег тотолян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581775017_0:0:3152:1774_1400x0_80_0_0_fe7b262905f43d8e2de5f6be508f79a7.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости</strong>. Доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин в комментарии телеканалу <a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank">"Звезда"</a> объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при контакте с переносчиками COVID-19."Высокий уровень естественного иммунитета. Каждый отдельный случай должен разбираться. Есть люди, которые доживают чуть ли не до ста лет, потому что исходные показатели очень высокие. Это дано природой, родителями", — сказал эксперт.Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что некоторые люди не заражаются <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавирусом</a> даже при многократном контакте с ним. При этом ученые пока не могут определить биомаркеры такого явления. Специалист подчеркнул, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201027/putin-1581803398.html

Антивирус И этих людей 99,99% населения планеты. 36

Иван Широн Потому 0,01 % снес все антибиотики от внебольничной пневмании которые им назначили врачи без анализа на ковид в регионах. Если в РФ делали бы всем тесты то по показателям было бы примерно как в США. Вирус существует и 99% искуственный. И скорее всего будет мутировать ( или новый усовершественный запускать) Веселые ближайшие годы ждут человечество. 13

7

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество