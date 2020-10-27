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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/neuyazvimye-1581811046.html
Врач объяснил особенность неуязвимых для коронавируса людей
Доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин в комментарии телеканалу "Звезда" объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при контакте РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T18:12
2020-10-27T19:04
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости</strong>. Доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин в комментарии телеканалу <a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank">"Звезда"</a> объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при контакте с переносчиками COVID-19."Высокий уровень естественного иммунитета. Каждый отдельный случай должен разбираться. Есть люди, которые доживают чуть ли не до ста лет, потому что исходные показатели очень высокие. Это дано природой, родителями", — сказал эксперт.Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что некоторые люди не заражаются <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавирусом</a> даже при многократном контакте с ним. При этом ученые пока не могут определить биомаркеры такого явления. Специалист подчеркнул, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201027/putin-1581803398.html
И этих людей 99,99% населения планеты.
36
Потому 0,01 % снес все антибиотики от внебольничной пневмании которые им назначили врачи без анализа на ковид в регионах. Если в РФ делали бы всем тесты то по показателям было бы примерно как в США. Вирус существует и 99% искуственный. И скорее всего будет мутировать ( или новый усовершественный запускать) Веселые ближайшие годы ждут человечество.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Врач объяснил особенность неуязвимых для коронавируса людей

18:12 27.10.2020 (обновлено: 19:04 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске проходит через турникет, с установленным дистанционным тепловизором, на станции метро "Марьино" Московского метрополитена
Девушка в медицинской маске проходит через турникет, с установленным дистанционным тепловизором, на станции метро Марьино Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин в комментарии телеканалу "Звезда" объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при контакте с переносчиками COVID-19.
"Высокий уровень естественного иммунитета. Каждый отдельный случай должен разбираться. Есть люди, которые доживают чуть ли не до ста лет, потому что исходные показатели очень высокие. Это дано природой, родителями", — сказал эксперт.
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Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с ним. При этом ученые пока не могут определить биомаркеры такого явления. Специалист подчеркнул, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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