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Бизнесмена Анатолия Быкова заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов, сообщает во вторник... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:29
2020-10-27T14:43
задержание анатолия быкова
анатолий быков
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Красноярского бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bykov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Быкова</a>, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов, сообщает во вторник региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным следствия, в 2017-2019 годы <a href="http://ria.ru/person_VjacheslavBykov/" target="_blank" data-auto="true">Быков</a> в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов, считают в СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова … по части 2 статьи 198 УК РФ [уклонение от уплаты налогов … путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений]", - говорится в релизе.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году.Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. В данный момент он под арестом по делу в организации убийства.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров <a href="http://ria.ru/organization_RUSAL_Krasnojarskijj_aljuminievyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского алюминиевого завода</a>, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>.До этого у Быкова уже были проблемы законом. В 2000 году его задержали за покушение на убийство и незаконное владение оружием и держали в СИЗО до 2002-го. По итогам процесса Мещанский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Быкова виновным и приговорил к 6,5 годам условно.
https://ria.ru/20201023/bykov-1581181171.html
https://ria.ru/20200929/kriminal-1577925327.html
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красноярский край
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задержание анатолия быкова, анатолий быков, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, красноярск, происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова заподозрили в уклонении от уплаты налогов

14:29 27.10.2020 (обновлено: 14:43 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков
Бизнесмен Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов, считают в СК РФ.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 13:47
Суд арестовал Анатолия Быкова по делу об убийстве бизнесмена
"Возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова … по части 2 статьи 198 УК РФ [уклонение от уплаты налогов … путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений]", - говорится в релизе.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году.
Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. В данный момент он под арестом по делу в организации убийства.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
До этого у Быкова уже были проблемы законом. В 2000 году его задержали за покушение на убийство и незаконное владение оружием и держали в СИЗО до 2002-го. По итогам процесса Мещанский суд Москвы признал Быкова виновным и приговорил к 6,5 годам условно.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 09:44
Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова
 
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Задержание Анатолия БыковаАнатолий БыковСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
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