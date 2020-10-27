https://ria.ru/20201027/nalogi-1581759343.html

Бизнесмена Анатолия Быкова заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов, сообщает во вторник... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:29

2020-10-27T14:29

2020-10-27T14:43

задержание анатолия быкова

анатолий быков

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Красноярского бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bykov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Быкова</a>, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов, сообщает во вторник региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным следствия, в 2017-2019 годы <a href="http://ria.ru/person_VjacheslavBykov/" target="_blank" data-auto="true">Быков</a> в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов, считают в СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова … по части 2 статьи 198 УК РФ [уклонение от уплаты налогов … путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений]", - говорится в релизе.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году.Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. В данный момент он под арестом по делу в организации убийства.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров <a href="http://ria.ru/organization_RUSAL_Krasnojarskijj_aljuminievyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского алюминиевого завода</a>, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>.До этого у Быкова уже были проблемы законом. В 2000 году его задержали за покушение на убийство и незаконное владение оружием и держали в СИЗО до 2002-го. По итогам процесса Мещанский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Быкова виновным и приговорил к 6,5 годам условно.

https://ria.ru/20201023/bykov-1581181171.html

https://ria.ru/20200929/kriminal-1577925327.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание анатолия быкова, анатолий быков, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, красноярск, происшествия