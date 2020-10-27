https://ria.ru/20201027/mutatsii-1581756629.html

В центре "Микроб" сравнили частоту мутаций у COVID-19 и Эболы

Частота мутации у COVID-19 ниже, чем у вируса Эболы, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:14

2020-10-27T14:14

2020-10-27T14:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Частота мутации у COVID-19 ниже, чем у вируса Эболы, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.Кутырев также рассказал, что Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" совместно с государственным научным центром "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_" target="_blank">Вектор</a>" проводит мониторинг за изменчивостью вируса COVID-19 на основе данных по секвенированию."В мире на сегодняшний день в базе данных (...) представлено уже, такого никогда не было, 157,5 тысяч геномов вируса COVID из разных частей мира", - сказал Кутырев.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578341676.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество