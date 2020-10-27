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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201027/musor-1581771301.html
Свыше 120 помех для вывоза отходов выявили в Подмосковье
Более 120 помех для вывоза мусора выявлено в городских муниципалитетах Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы регионального... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:24
2020-10-27T15:24
новости подмосковья
красногорск
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Более 120 помех для вывоза мусора выявлено в городских муниципалитетах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с начала года, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.Наибольшее количество в городских округах <a href="http://ria.ru/location_Odincovo/" target="_blank" data-auto="true">Одинцово</a>, Домодедово, <a href="http://ria.ru/location_Naro_Fominsk/" target="_blank" data-auto="true">Наро-Фоминск</a>, Ленинский и <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорск</a>."Инспекторами Госадмтехнадзора выявлено 123 случая создания помех для вывоза мусора и уборки территории в муниципалитетах Подмосковья", — приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.По его словам, все транспортные средства, припаркованные с нарушением, были зафиксированы, материалы были направлены в ГИБДД для установления личности владельцев. После получения информации о собственниках транспортных средств, автовладельцам-нарушителям были направлены постановления об административных правонарушениях.
https://ria.ru/20201007/musor-1578591267.html
красногорск
московская область (подмосковье)
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красногорск, московская область (подмосковье)

Свыше 120 помех для вывоза отходов выявили в Подмосковье

15:24 27.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновРазгрузка мусоровоза
Разгрузка мусоровоза - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Более 120 помех для вывоза мусора выявлено в городских муниципалитетах Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.
Наибольшее количество в городских округах Одинцово, Домодедово, Наро-Фоминск, Ленинский и Красногорск.
"Инспекторами Госадмтехнадзора выявлено 123 случая создания помех для вывоза мусора и уборки территории в муниципалитетах Подмосковья", — приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
По его словам, все транспортные средства, припаркованные с нарушением, были зафиксированы, материалы были направлены в ГИБДД для установления личности владельцев. После получения информации о собственниках транспортных средств, автовладельцам-нарушителям были направлены постановления об административных правонарушениях.
Всероссийский экологический субботник - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 12:10Новости Подмосковья
Почти 25 тонн мусора собрали в Подмосковье в ходе акции "Экодежурный"
 
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Новости ПодмосковьяКрасногорскМосковская область (Подмосковье)
 
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