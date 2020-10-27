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"Единая Россия" приостановила членство экс-главы Выборгского района
"Единая Россия" приостановила членство в партии бывшего главы Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова, подозреваемого в мошенничестве на 700 миллионов... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:29
2020-10-27T17:38
геннадий орлов
дмитрий медведев
следственный комитет россии (ск рф)
выборгский район
ленинградская область
единая россия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" приостановила членство в партии бывшего главы Выборгского района Ленобласти <a href="http://ria.ru/person_GennadijjOrlov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадия Орлова</a>, подозреваемого в мошенничестве на 700 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ЕР.Ранее глава администрации <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> Ленинградской области Орлов, подозреваемый в мошенничестве, был отправлен в отставку.Распоряжение о приостановке полномочий Орлова в партии подписал председатель ЕР Дмитрий Медведев. Бывший чиновник был членом высшего совета и президиума политсовета Ленинградского областного регионального отделения ЕР.Орлов, задержанный по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей, был отправлен судом под домашний арест. По данным следствия, подозреваемый "не позднее 31 июля 2019 года" вместе с председателем районного комитета финансов Александром Болучевским и иными лицами, обманув подчиненных и используя документы с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах, организовали оплату подконтрольным юридическим лицам на общую сумму свыше 700 миллионов рублей из местного бюджета. Как отмечают в СК, в действительности эти работы не выполнялись.
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выборгский район
ленинградская область
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геннадий орлов, дмитрий медведев, следственный комитет россии (ск рф), выборгский район, ленинградская область, единая россия, происшествия

"Единая Россия" приостановила членство экс-главы Выборгского района

17:29 27.10.2020 (обновлено: 17:38 27.10.2020)
 
© Фото : @orlovinsta/InstagramГлава Администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов
Глава Администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : @orlovinsta/Instagram
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство в партии бывшего главы Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова, подозреваемого в мошенничестве на 700 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ЕР.
Ранее глава администрации Выборгского района Ленинградской области Орлов, подозреваемый в мошенничестве, был отправлен в отставку.
"Членство в партии приостановлено "в связи с совершением действий, дискредитирующих партию" до проведения ХХ Съезда партии и конференции Ленинградского областного реготделения "Единой России", - говорится в сообщении.
Распоряжение о приостановке полномочий Орлова в партии подписал председатель ЕР Дмитрий Медведев. Бывший чиновник был членом высшего совета и президиума политсовета Ленинградского областного регионального отделения ЕР.
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Орлов, задержанный по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей, был отправлен судом под домашний арест. По данным следствия, подозреваемый "не позднее 31 июля 2019 года" вместе с председателем районного комитета финансов Александром Болучевским и иными лицами, обманув подчиненных и используя документы с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах, организовали оплату подконтрольным юридическим лицам на общую сумму свыше 700 миллионов рублей из местного бюджета. Как отмечают в СК, в действительности эти работы не выполнялись.
 
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Геннадий ОрловДмитрий МедведевСледственный комитет России (СК РФ)Выборгский районЛенинградская областьЕдиная РоссияПроисшествия
 
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