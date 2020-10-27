https://ria.ru/20201027/moshennichestvo-1581799435.html

"Единая Россия" приостановила членство экс-главы Выборгского района

"Единая Россия" приостановила членство в партии бывшего главы Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова, подозреваемого в мошенничестве на 700 миллионов... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:29

2020-10-27T17:29

2020-10-27T17:38

геннадий орлов

дмитрий медведев

следственный комитет россии (ск рф)

выборгский район

ленинградская область

единая россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580254768_0:159:1080:767_1400x0_80_0_0_42a8b8bc5cdae13a57db8208562711a2.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" приостановила членство в партии бывшего главы Выборгского района Ленобласти <a href="http://ria.ru/person_GennadijjOrlov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадия Орлова</a>, подозреваемого в мошенничестве на 700 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ЕР.Ранее глава администрации <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> Ленинградской области Орлов, подозреваемый в мошенничестве, был отправлен в отставку.Распоряжение о приостановке полномочий Орлова в партии подписал председатель ЕР Дмитрий Медведев. Бывший чиновник был членом высшего совета и президиума политсовета Ленинградского областного регионального отделения ЕР.Орлов, задержанный по подозрению в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей, был отправлен судом под домашний арест. По данным следствия, подозреваемый "не позднее 31 июля 2019 года" вместе с председателем районного комитета финансов Александром Болучевским и иными лицами, обманув подчиненных и используя документы с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах, организовали оплату подконтрольным юридическим лицам на общую сумму свыше 700 миллионов рублей из местного бюджета. Как отмечают в СК, в действительности эти работы не выполнялись.

https://ria.ru/20201026/batalov-1581646075.html

2

выборгский район

ленинградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий орлов, дмитрий медведев, следственный комитет россии (ск рф), выборгский район, ленинградская область, единая россия, происшествия