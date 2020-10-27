https://ria.ru/20201027/mladenets-1581710618.html

В Красноярске завели дело на женщину, продавшую ребенка семейной паре

Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Красноярска, которая продала своего новорожденного ребенка семейной паре за 25 тысяч рублей, сообщает ГСУ РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:47

2020-10-27T10:47

2020-10-27T19:48

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело против жительницы <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a>, которая продала своего новорожденного ребенка семейной паре за 25 тысяч рублей, сообщает ГСУ СК России по региону.По версии следствия, подозреваемая, будучи беременной, через знакомых нашла семью, желающую взять на воспитание младенца. С ними она договорилась о сделке. В апреле подозреваемая, используя паспорт женщины-покупательницы, поступила в родильный дом и родила мальчика. После выписки она прямо в такси передала сына семейной паре.Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК России ("Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/padenie-1580026096.html

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красноярск

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия