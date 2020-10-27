https://ria.ru/20201027/mladenets-1581710618.html
В Красноярске завели дело на женщину, продавшую ребенка семейной паре
Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Красноярска, которая продала своего новорожденного ребенка семейной паре за 25 тысяч рублей, сообщает ГСУ РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:47
2020-10-27T10:47
2020-10-27T19:48
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
<strong>КРАСНОЯРСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело против жительницы <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a>, которая продала своего новорожденного ребенка семейной паре за 25 тысяч рублей, сообщает ГСУ СК России по региону.По версии следствия, подозреваемая, будучи беременной, через знакомых нашла семью, желающую взять на воспитание младенца. С ними она договорилась о сделке. В апреле подозреваемая, используя паспорт женщины-покупательницы, поступила в родильный дом и родила мальчика. После выписки она прямо в такси передала сына семейной паре.Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК России ("Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/padenie-1580026096.html
3
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 27 окт — РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Красноярска
, которая продала своего новорожденного ребенка семейной паре за 25 тысяч рублей, сообщает ГСУ СК России по региону.
По версии следствия, подозреваемая, будучи беременной, через знакомых нашла семью, желающую взять на воспитание младенца. С ними она договорилась о сделке. В апреле подозреваемая, используя паспорт женщины-покупательницы, поступила в родильный дом и родила мальчика. После выписки она прямо в такси передала сына семейной паре.
"В июле 2020 года на банковскую карту подозреваемой за передачу ребенка сожители перечислили денежные средства в сумме 25 тысяч рублей. В настоящее время мальчик изъят из семьи и находится в специализированном доме ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Красноярска", — говорится в сообщении.
Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК России ("Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").