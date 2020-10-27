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https://ria.ru/20201027/minzdrav-1581847921.html
В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
В Омске медики привезли пациентов с коронавирусной инфекцией к зданию регионального Минздрава, сообщил местный портал NGS55. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T22:43
2020-10-27T23:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
омская область
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> медики привезли пациентов с коронавирусной инфекцией к зданию регионального Минздрава, сообщил местный портал <a href="https://ngs55.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NGS55</a>.По данным издания, врачи таким образом выразили недовольство из-за отказа стационаров принимать больных. "Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут", — заявила медик, принявшая решение приехать к зданию ведомства.В министерстве здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> подтвердили <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>, что две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии действительно приезжали к зданию."Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения. Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2", — пояснили в в ведомстве.Также, по данным издания, после случившегося было принято решение о проведении служебного расследования.В пресс-службе Росздравнадзора, в свою очередь, сообщили, что проверяют появившуюся в СМИ информацию об инциденте в Омске.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
Молодцы!
38
Служебное расследование? С себя начните - руководить не можете так освободите помещение для тех, кто сможет. А то в Министерствах засели чиновники, которые помнят из арифметики два действия : деление и вычитание и всёёё.
20
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омская область
омск
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, омская область, омск, происшествия

В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава

22:43 27.10.2020 (обновлено: 23:33 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Омске медики привезли пациентов с коронавирусной инфекцией к зданию регионального Минздрава, сообщил местный портал NGS55.
По данным издания, врачи таким образом выразили недовольство из-за отказа стационаров принимать больных.
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"Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут", — заявила медик, принявшая решение приехать к зданию ведомства.
В министерстве здравоохранения Омской области подтвердили РБК, что две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии действительно приезжали к зданию.
"Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения. Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2", — пояснили в в ведомстве.
Также, по данным издания, после случившегося было принято решение о проведении служебного расследования.
В пресс-службе Росздравнадзора, в свою очередь, сообщили, что проверяют появившуюся в СМИ информацию об инциденте в Омске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОмская областьОмскПроисшествия
 
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