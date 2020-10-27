https://ria.ru/20201027/minzdrav-1581847921.html

В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава

В Омске медики привезли пациентов с коронавирусной инфекцией к зданию регионального Минздрава, сообщил местный портал NGS55. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T22:43

2020-10-27T22:43

2020-10-27T23:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> медики привезли пациентов с коронавирусной инфекцией к зданию регионального Минздрава, сообщил местный портал <a href="https://ngs55.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NGS55</a>.По данным издания, врачи таким образом выразили недовольство из-за отказа стационаров принимать больных. "Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут", — заявила медик, принявшая решение приехать к зданию ведомства.В министерстве здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> подтвердили <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>, что две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии действительно приезжали к зданию."Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения. Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2", — пояснили в в ведомстве.Также, по данным издания, после случившегося было принято решение о проведении служебного расследования.В пресс-службе Росздравнадзора, в свою очередь, сообщили, что проверяют появившуюся в СМИ информацию об инциденте в Омске.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html

Игорь Сличенко Молодцы! 38

Дмитрий Служебное расследование? С себя начните - руководить не можете так освободите помещение для тех, кто сможет. А то в Министерствах засели чиновники, которые помнят из арифметики два действия : деление и вычитание и всёёё. 20

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омская область

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, омская область, омск, происшествия