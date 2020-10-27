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Американские ученые обнаружили первозданную органику в упавшем метеорите
Метеорит, который почти полтора года назад упал на лед озера в США, содержит органические соединения, которые могут пролить свет на проблему возникновения жизни РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T21:26
2020-10-27T21:26
земля
космос - риа наука
мичиган
чикаго
сша
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Метеорит, который почти полтора года назад упал на лед озера в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, содержит органические соединения, которые могут пролить свет на проблему возникновения жизни на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a>, сообщает сайт <a href="https://phys.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Phys.org</a> со ссылкой на исследование в журнале Meteoritics &amp; Planetary Science.Внеземной объект рухнул на территорию штата <a href="http://ria.ru/location_StateofMichigan/" target="_blank" data-auto="true">Мичиган</a> 16 января 2018 года. При вхождении в атмосферу он оставил яркий след, благодаря чему был обнаружен всего через два дня."Он очень древний. Мы увидели, что его минеральные элементы изменились лишь незначительно, а позднее обнаружили, что он содержит богатые запасы внеземных органических соединений. Вещества этого рода, по всей вероятности, попадали на раннюю Землю вместе с метеоритами и, возможно, внесли свой вклад в ингредиенты жизни", - сообщил ведущий автор исследования Филипп Хек, также занимающий должность куратора в Филдсовском музее естественной истории в <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a>, куда был передан метеорит.Хек пояснил важность того, что метеорит упал на лед замерзшего озера и был быстро обнаружен. По его словам, это исключает "заражение" объекта земной органикой и дает возможность наблюдать космические вещества в первозданном виде.
https://ria.ru/20200217/1564867351.html
https://ria.ru/20200915/zhizn-1577240529.html
земля
мичиган
чикаго
сша
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60
земля, космос - риа наука, мичиган, чикаго, сша

Американские ученые обнаружили первозданную органику в упавшем метеорите

21:26 27.10.2020
 
© NASA / Jessica MeirВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© NASA / Jessica Meir
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Метеорит, который почти полтора года назад упал на лед озера в США, содержит органические соединения, которые могут пролить свет на проблему возникновения жизни на Земле, сообщает сайт Phys.org со ссылкой на исследование в журнале Meteoritics & Planetary Science.
Внеземной объект рухнул на территорию штата Мичиган 16 января 2018 года. При вхождении в атмосферу он оставил яркий след, благодаря чему был обнаружен всего через два дня.
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"Он очень древний. Мы увидели, что его минеральные элементы изменились лишь незначительно, а позднее обнаружили, что он содержит богатые запасы внеземных органических соединений. Вещества этого рода, по всей вероятности, попадали на раннюю Землю вместе с метеоритами и, возможно, внесли свой вклад в ингредиенты жизни", - сообщил ведущий автор исследования Филипп Хек, также занимающий должность куратора в Филдсовском музее естественной истории в Чикаго, куда был передан метеорит.
Хек пояснил важность того, что метеорит упал на лед замерзшего озера и был быстро обнаружен. По его словам, это исключает "заражение" объекта земной органикой и дает возможность наблюдать космические вещества в первозданном виде.
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ЗемляКосмос - РИА НаукаМичиганЧикагоСША
 
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