https://ria.ru/20201027/meditsina-1581703429.html
Мурашко оценил ситуацию по внедрению телемедицины в российские регионы
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что во всех регионах РФ сформированы телемедицинские центры для консультаций пациентов с коронавирусом. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:09
2020-10-27T10:09
2020-10-27T10:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что во всех регионах РФ сформированы телемедицинские центры для консультаций пациентов с коронавирусом.По словам министра, такая практика должна тиражироваться. В последующем она покажет себя и в наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями, считает он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577951655.html
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, михаил мурашко, общество