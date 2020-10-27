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Мурашко оценил ситуацию по внедрению телемедицины в российские регионы
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что во всех регионах РФ сформированы телемедицинские центры для консультаций пациентов с коронавирусом. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:09
2020-10-27T10:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что во всех регионах РФ сформированы телемедицинские центры для консультаций пациентов с коронавирусом.По словам министра, такая практика должна тиражироваться. В последующем она покажет себя и в наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями, считает он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, михаил мурашко, общество

Мурашко оценил ситуацию по внедрению телемедицины в российские регионы

10:09 27.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что во всех регионах РФ сформированы телемедицинские центры для консультаций пациентов с коронавирусом.
"Сегодня в каждом регионе сформированы уже в крупных городах такие телемедицинские центры за очень короткий промежуток времени, которые обзванивают пациентов, которые используют доступ к электронной истории болезни для того, чтобы в остром периоде отследить состояние пациента", - сказал он на форуме "Здоровое общество" в МИА "Россия сегодня".
По словам министра, такая практика должна тиражироваться. В последующем она покажет себя и в наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями, считает он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМихаил МурашкоОбщество
 
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