Мурашко оценил ситуацию по внедрению телемедицины в российские регионы

"Сегодня в каждом регионе сформированы уже в крупных городах такие телемедицинские центры за очень короткий промежуток времени, которые обзванивают пациентов, которые используют доступ к электронной истории болезни для того, чтобы в остром периоде отследить состояние пациента", - сказал он на форуме "Здоровое общество" в МИА "Россия сегодня".