https://ria.ru/20201027/maski-1581834187.html

Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России

В среду вступит в силу постановление Роспотребнадзора об усилении мер борьбы с коронавирусом, в документе всем россиянам предписано носить маски в местах... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T20:41

2020-10-27T20:41

2020-10-27T20:44

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581775017_0:0:3152:1774_1400x0_80_0_0_fe7b262905f43d8e2de5f6be508f79a7.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> В среду вступит в силу постановление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> об усилении мер борьбы с коронавирусом, в документе всем россиянам предписано носить маски в местах массового пребывания людей.Указано, что таким местом считается территория, где одновременно находиться могут более 50 человек. Также надевать маски необходимо в транспорте, на парковках, в лифтах. Кроме того, Роспотребнадзор обязал регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.Позднее глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> в эфире "<a href="https://www.vesti.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>" заявила, что носить маски в местах массового скопления людей нужно обязательно, "независимо от желания человека", за невыполнение требований может наступить ответственность.Она подчеркнула, что, по данным опроса заболевших, 85% из них нарушали правила профилактики.Кроме того, выступая на форуме "Здоровое общество" на площадке МИА "Россия сегодня", Попова отметила, что носить маски всегда не придется. Она пояснила, что специалисты найдут способы защиты, сегодня уже есть вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач России также подчеркнула, что, если с текущей стадией распространения COVID-19 справиться не удастся, то не исключены новые ограничения. Она призвала граждан беречь себя всеми доступными способами.По данным оперативного штаба, за сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 16 550. За все время в стране зарегистрировали 1 547 774 случаев заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/diskussiya-1581754815.html

https://ria.ru/20201027/kluby-1581744347.html

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581758945.html

damaskblade Неправда! В постановлении написано "обеспечить ношение масок....", а не "всем россиянам предписано носить маски" Обеспечивать должны соответствующие службы! Раздавать маски, проводить работу....а у нас как извратили.. 92

Олег Жайворонок пусть опубликуют данные на сколько маска эффективнее против вируса с его размерами если одевая маску видны зубы-решето а не маска для него. Размер коронавируса составляет 100 нм зомбирование а не забота. Масок в аптеках отвечающих защите реальной нет. Китайский и новодел из дешёвого сырья. За то есть полицаи с тележками в которых протоколы и охотятся на людей без масок. Ни кто ни кому ещё не дал бесплатно кроме волонтёров на камеру сыгравших. Вот такая забота! 80

24

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)