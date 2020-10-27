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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/maski-1581830338.html
Попова разъяснила требования по ношению масок
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ношение масок по всей России с 28 октября в местах массового пребывания людей — это не рекомендация, а... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T20:04
2020-10-27T23:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что ношение масок по всей России с 28 октября в местах массового пребывания людей — это не рекомендация, а требование.Попова подчеркнула, что принять более жесткие меры было необходимо, так как есть риск ухудшения ситуации. Главный санитарный врач добавила, что все остальные ограничения, которые есть в постановлении Роспотребнадзора, рекомендованы субъектам в зависимости от эпидемиологической ситуации, так как во многих регионах растет заболеваемость.Попова также уточнила, что, согласно опросам заболевших, 85 процентов из них не соблюдали правила профилактики распространения коронавируса. Постановление Роспотребнадзора об усилении мер борьбы с коронавирусом вступит в силу в среду. В документе предписано по всей территории страны гражданам носить маски в местах, где могут одновременно находиться более 50 человек, а также в транспорте, на парковках, в лифтах.По данным оперативного штаба, за сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 16 550. За все время в стране зарегистрировали 1 547 774 случая заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/diskussiya-1581754815.html
https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html
А если нет то что? Мир разделится на личностей и тварей дрожащих. Прям Достоевский
82
а что там с тем,что субъекты РФ и организации,обязаны предоставить СИЗ.С какого перепоя штрафуют,если сами не обеспечивают тем,что сами же постановили?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова разъяснила требования по ношению масок

20:04 27.10.2020 (обновлено: 23:58 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПассажиры общественного транспорта в Симферополе
Пассажиры общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ношение масок по всей России с 28 октября в местах массового пребывания людей — это не рекомендация, а требование.

"Обязательно для всех в транспорте, в общественных местах закрытых, в лифтах, в закрытых помещениях на парковках и при общении на улице, если людей собирается более 50 человек", — пояснила она в эфире телеканала "Россия 24".

Попова подчеркнула, что принять более жесткие меры было необходимо, так как есть риск ухудшения ситуации.
Главный санитарный врач добавила, что все остальные ограничения, которые есть в постановлении Роспотребнадзора, рекомендованы субъектам в зависимости от эпидемиологической ситуации, так как во многих регионах растет заболеваемость.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Попова также уточнила, что, согласно опросам заболевших, 85 процентов из них не соблюдали правила профилактики распространения коронавируса.
Постановление Роспотребнадзора об усилении мер борьбы с коронавирусом вступит в силу в среду. В документе предписано по всей территории страны гражданам носить маски в местах, где могут одновременно находиться более 50 человек, а также в транспорте, на парковках, в лифтах.
По данным оперативного штаба, за сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 16 550. За все время в стране зарегистрировали 1 547 774 случая заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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