https://ria.ru/20201027/maski-1581830338.html

Попова разъяснила требования по ношению масок

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ношение масок по всей России с 28 октября в местах массового пребывания людей — это не рекомендация, а... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T20:04

2020-10-27T20:04

2020-10-27T23:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что ношение масок по всей России с 28 октября в местах массового пребывания людей — это не рекомендация, а требование.Попова подчеркнула, что принять более жесткие меры было необходимо, так как есть риск ухудшения ситуации. Главный санитарный врач добавила, что все остальные ограничения, которые есть в постановлении Роспотребнадзора, рекомендованы субъектам в зависимости от эпидемиологической ситуации, так как во многих регионах растет заболеваемость.Попова также уточнила, что, согласно опросам заболевших, 85 процентов из них не соблюдали правила профилактики распространения коронавируса. Постановление Роспотребнадзора об усилении мер борьбы с коронавирусом вступит в силу в среду. В документе предписано по всей территории страны гражданам носить маски в местах, где могут одновременно находиться более 50 человек, а также в транспорте, на парковках, в лифтах.По данным оперативного штаба, за сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 16 550. За все время в стране зарегистрировали 1 547 774 случая заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/diskussiya-1581754815.html

https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html

Андрей Дашков А если нет то что? Мир разделится на личностей и тварей дрожащих. Прям Достоевский 82

Диванный Оратор а что там с тем,что субъекты РФ и организации,обязаны предоставить СИЗ.С какого перепоя штрафуют,если сами не обеспечивают тем,что сами же постановили? 48

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество