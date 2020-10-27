https://ria.ru/20201027/maski-1581786103.html

Мусульмане России поддержали новые рекомендации по масочному режиму

Мусульмане в России с пониманием относятся к масочному режиму и приветствуют решение Роспотребнадзора, который рекомендовал россиянам с 28 октября носить маски... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:39

2020-10-27T16:39

2020-10-27T16:39

религия и мировоззрение

религия

альбир крганов

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Мусульмане в России с пониманием относятся к масочному режиму и приветствуют решение Роспотребнадзора, который рекомендовал россиянам с 28 октября носить маски в общественных местах, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.Во вторник было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов."Мы приветствуем решение Роспотребнадзора, которое обязывает носить маски в общественных местах. Самое важное – сохранение здоровья человека, уберечь его от заболевания. К этому призывают и священные книги, и здравый смысл. В умме с пониманием к этому относятся. Мы должны призывать людей к соблюдению этих мер", - сказал Крганов.По его словам, в большинстве мечетей в стране и так соблюдают социальную дистанцию, надевают маски, перчатки, используют антисептики. А людей старшего возраста и тех, у кого есть симптомы заболевания, попросили не посещать мечети."Мы постоянно ведем разъяснительную работу с верующими. Потому что понимаем, что пандемия не закончилась", - подчеркнул муфтий.Духовенство тоже носит маски, отметил Крганов. "Мы же не ангелы, дышим тем же воздухом. Имамы, которые ведут намаз, снимают маску в это время, чтобы было слышно тексты, которые они читают, но в это время они находятся на большом расстоянии от остальных верующих", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201005/maski-1578323080.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, альбир крганов, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество