Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201027/maski-1581786103.html
Мусульмане России поддержали новые рекомендации по масочному режиму
Мусульмане в России с пониманием относятся к масочному режиму и приветствуют решение Роспотребнадзора, который рекомендовал россиянам с 28 октября носить маски... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:39
2020-10-27T16:39
религия и мировоззрение
религия
альбир крганов
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/100338/08/1003380844_0:256:2704:1776_1400x0_80_0_0_8915c6770072c7207f96fdb48d9b923e.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Мусульмане в России с пониманием относятся к масочному режиму и приветствуют решение Роспотребнадзора, который рекомендовал россиянам с 28 октября носить маски в общественных местах, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.Во вторник было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов."Мы приветствуем решение Роспотребнадзора, которое обязывает носить маски в общественных местах. Самое важное – сохранение здоровья человека, уберечь его от заболевания. К этому призывают и священные книги, и здравый смысл. В умме с пониманием к этому относятся. Мы должны призывать людей к соблюдению этих мер", - сказал Крганов.По его словам, в большинстве мечетей в стране и так соблюдают социальную дистанцию, надевают маски, перчатки, используют антисептики. А людей старшего возраста и тех, у кого есть симптомы заболевания, попросили не посещать мечети."Мы постоянно ведем разъяснительную работу с верующими. Потому что понимаем, что пандемия не закончилась", - подчеркнул муфтий.Духовенство тоже носит маски, отметил Крганов. "Мы же не ангелы, дышим тем же воздухом. Имамы, которые ведут намаз, снимают маску в это время, чтобы было слышно тексты, которые они читают, но в это время они находятся на большом расстоянии от остальных верующих", - подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201005/maski-1578323080.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/100338/08/1003380844_0:3:2704:2030_1400x0_80_0_0_583ea57db1da044efaa6f26d4f11fa61.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, альбир крганов, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мусульмане России поддержали новые рекомендации по масочному режиму

16:39 27.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Мусульмане в России с пониманием относятся к масочному режиму и приветствуют решение Роспотребнадзора, который рекомендовал россиянам с 28 октября носить маски в общественных местах, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
Во вторник было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов.
"Мы приветствуем решение Роспотребнадзора, которое обязывает носить маски в общественных местах. Самое важное – сохранение здоровья человека, уберечь его от заболевания. К этому призывают и священные книги, и здравый смысл. В умме с пониманием к этому относятся. Мы должны призывать людей к соблюдению этих мер", - сказал Крганов.
По его словам, в большинстве мечетей в стране и так соблюдают социальную дистанцию, надевают маски, перчатки, используют антисептики. А людей старшего возраста и тех, у кого есть симптомы заболевания, попросили не посещать мечети.
"Мы постоянно ведем разъяснительную работу с верующими. Потому что понимаем, что пандемия не закончилась", - подчеркнул муфтий.
Духовенство тоже носит маски, отметил Крганов. "Мы же не ангелы, дышим тем же воздухом. Имамы, которые ведут намаз, снимают маску в это время, чтобы было слышно тексты, которые они читают, но в это время они находятся на большом расстоянии от остальных верующих", - подытожил собеседник агентства.
Женщина в защитной маске у станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 22:13Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор призвал людей с антителами к коронавирусу носить маски
 
Обсудить1
Религия и мировоззрениеРелигияАльбир КргановАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния