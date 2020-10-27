https://ria.ru/20201027/maski-1581733541.html

Вирусолог объяснил введение всеобщего масочного режима в России

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с "360" объяснил, почему Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в местах массового... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:50

2020-10-27T12:50

2020-10-27T14:31

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

медицинские маски

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

университет джонса хопкинса

москва

бразилия

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Профессор вирусологии Института имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> в беседе с "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" объяснил, почему <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендовал носить маски в местах массового скопления людей, а также в транспорте, лифтах и на парковках.Он подчеркнул, что санитарно-эпидемиологические органы подобными мерами пытаются сдержать эпидемию <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Решили сейчас отказаться от такого тотального карантина, значит вместо него вводятся меры, которые могут в той или иной степени повлиять на эпидемию. Здесь вот федеральный масочный режим", — рассказал вирусолог.По словам Альтштейна, поскольку <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> распространяется по всей стране, необходимо соблюдение масочного режима на федеральном уровне. Он также напомнил, что маски существенно снижают риски заражения коронавирусом.Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дала рекомендации россиянам о ношении масок в местах массового скопления людей, а также в транспорте, лифтах и на парковках. Кроме того, согласно документу, с 23:00 до 06:00 необходимо отказаться от зрелищно-развлекательных мероприятий и приостановить работу заведений общественного питания. В транспорте, ресторанах, театрах и магазинах усилят режим дезинфекции.По словам главы Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анны Поповой</a>, сегодня уже существуют препараты, способные защитить от коронавируса и после вакцинации "мы перестанем ходить в масках".В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> действует масочно-перчаточный режим. Кроме того, ранее власти города рекомендовали работодателям отправить 30% сотрудников на удаленку. Учеников старших классов также обучают дистанционно. Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали без необходимости не покидать свои дома. В московские бары и ночные клубы с 23:00 до 06:00 можно попасть только при регистрации номера телефона при помощи СМС или QR-кода.По последним данным, в 85 российских регионах выявлено более 1,5 миллиона случаев заболевания коронавирусом, вылечились свыше 1,15 миллиона пациентов. Умерли 26 589 человек. Россия занимает четвертое место по числу заболевших в мире. Согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, на первом месте находятся Соединенные Штаты Америки, далее следуют <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581689610.html

Александр Чебаров А сколько вреда для здоровья от частого ношения масок, особенно для лёгочников, сердечников и др... 17

dt.andrey Вдвое? Эффективность масок 10% 16

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москва

бразилия

индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, медицинские маски, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), университет джонса хопкинса, москва, бразилия, индия, общество