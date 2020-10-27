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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/maska-1581725050.html
Попова рассказала, когда исчезнет необходимость носить маски
Отказаться от необходимости носить маски станет возможно, когда люди будут защищены вакциной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Здоровое... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:02
2020-10-27T14:23
коронавирус в россии
распространение нового коронавируса
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Отказаться от необходимости носить маски станет возможно, когда люди будут защищены вакциной, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> на форуме "Здоровое общество", проходящем на площадке МИА "Россия сегодня".Так она ответила на вопрос, останутся ли маски навсегда.Она добавила, что с 2016 года людям приходится носить маски с началом эпидемии гриппа.Попова также ответила на вопрос, что лучше: переболеть коронавирусом или сделать прививку. По ее словам, ответ однозначен — надо вакцинироваться."Вирус неизвестен, мы его до конца не знаем", — напомнила Попова.По ее словам, сейчас уже началось производство вакцины, разработанной центром "Вектор", и до конца года планируется наработать определенные объемы.Что касается производства других вакцин, то, отметила глава Роспотребнадзора, для их производства используются разные площадки."У нас сегодня есть возможность производить значимое количество вакцины, не толкаясь на одной производственной площадке &lt;...&gt; Я не могу сказать, какая из них лучше, каждая будет иметь свою, так скажем, целевую аудиторию", — заключила она.В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, — "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В октябре регистрацию получила вторая вакцина — разработка центра "Вектор". Еще один препарат, созданный Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас проходит клинические испытания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/maski-1581022125.html
Нееет намордники отменять нельзя -надо еще на цепь всех посадить и каждому по отдельной будке)))
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Иными словами, или ходите в масках,или уколитесь вакциной.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала, когда исчезнет необходимость носить маски

12:02 27.10.2020 (обновлено: 14:23 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске заходит на одну из станций Московского метрополитена
Пассажир в защитной маске заходит на одну из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Отказаться от необходимости носить маски станет возможно, когда люди будут защищены вакциной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Здоровое общество", проходящем на площадке МИА "Россия сегодня".
Так она ответила на вопрос, останутся ли маски навсегда.

"Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", — сказала глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что с 2016 года людям приходится носить маски с началом эпидемии гриппа.
Попова также ответила на вопрос, что лучше: переболеть коронавирусом или сделать прививку. По ее словам, ответ однозначен — надо вакцинироваться.
"Вирус неизвестен, мы его до конца не знаем", — напомнила Попова.
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В Госдуме придумали, как заставить всех носить маскиКак добиться, чтобы люди не игнорировали средства защиты от коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Ярослав Нилов.
По ее словам, сейчас уже началось производство вакцины, разработанной центром "Вектор", и до конца года планируется наработать определенные объемы.
Что касается производства других вакцин, то, отметила глава Роспотребнадзора, для их производства используются разные площадки.
"У нас сегодня есть возможность производить значимое количество вакцины, не толкаясь на одной производственной площадке <...> Я не могу сказать, какая из них лучше, каждая будет иметь свою, так скажем, целевую аудиторию", — заключила она.
В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, — "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В октябре регистрацию получила вторая вакцина — разработка центра "Вектор". Еще один препарат, созданный Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас проходит клинические испытания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Медицинские маски: инструкция по применению
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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