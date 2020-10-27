https://ria.ru/20201027/maska-1581725050.html

Попова рассказала, когда исчезнет необходимость носить маски

Отказаться от необходимости носить маски станет возможно, когда люди будут защищены вакциной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Здоровое... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:02

2020-10-27T12:02

2020-10-27T14:23

коронавирус в россии

распространение нового коронавируса

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Отказаться от необходимости носить маски станет возможно, когда люди будут защищены вакциной, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> на форуме "Здоровое общество", проходящем на площадке МИА "Россия сегодня".Так она ответила на вопрос, останутся ли маски навсегда.Она добавила, что с 2016 года людям приходится носить маски с началом эпидемии гриппа.Попова также ответила на вопрос, что лучше: переболеть коронавирусом или сделать прививку. По ее словам, ответ однозначен — надо вакцинироваться."Вирус неизвестен, мы его до конца не знаем", — напомнила Попова.По ее словам, сейчас уже началось производство вакцины, разработанной центром "Вектор", и до конца года планируется наработать определенные объемы.Что касается производства других вакцин, то, отметила глава Роспотребнадзора, для их производства используются разные площадки."У нас сегодня есть возможность производить значимое количество вакцины, не толкаясь на одной производственной площадке <...> Я не могу сказать, какая из них лучше, каждая будет иметь свою, так скажем, целевую аудиторию", — заключила она.В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, — "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В октябре регистрацию получила вторая вакцина — разработка центра "Вектор". Еще один препарат, созданный Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас проходит клинические испытания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/maski-1581022125.html

gerundiy777 Нееет намордники отменять нельзя -надо еще на цепь всех посадить и каждому по отдельной будке))) 81

Джамшуд Ташкентский Иными словами, или ходите в масках,или уколитесь вакциной. 72

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество