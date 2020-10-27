https://ria.ru/20201027/markirovka-1581815149.html
Путину пожаловались на абсурдную возрастную маркировку книг
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на заседании президентского совета по культуре и искусству пожаловалась Владимиру Путину на излишнюю... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T18:30
2020-10-27T18:30
2020-10-27T21:32
культура
россия
елена ямпольская
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по культуре <a href="http://ria.ru/person_Elena_JAmpolskaja/" target="_blank" data-auto="true">Елена Ямпольская</a> на заседании президентского совета по культуре и искусству пожаловалась <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> на излишнюю возрастную маркировку литературы.Она заявила, что существующие ограничения "уже не первый год" мешают книготорговле, театру, кинематографу, а также музеям и библиотекам. В качестве примера депутат привела пример роман <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHolokhov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Шолохова</a> "Тихий Дон", который входит в школьную программу, но маркируется как 18+. Если его продадут или выдадут в библиотеке ребенку более младшего возраста, последует наказание. Также, указала Ямпольская, под абсурдную маркировку попадают произведения Виктора Астафьева, <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_SHukshin/" target="_blank" data-auto="true">Василия Шукшина</a>, <a href="http://ria.ru/person_Daniil_Granin_German/" target="_blank" data-auto="true">Даниила Гранина</a>, и даже у всемирно известной трагедии "Ромео и Джульетта" маркировка 16+.Депутат подчеркнула, что эта маркировка — не рекомендация, а императив, закрепленный в законе. По словам парламентария, на телевидении она уже превратилась в профанацию.Она напомнила, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который оставит лишь одно отсечение для литературы — маркировку 18+, и ее введение будет жестко регламентироваться. Все остальные "отметки" должны носить рекомендательный характер."Я надеюсь, что, невзирая на сопротивление большого числа охранителей — дремучих, по вашему выражению, Владимир Владимирович, — нам удастся этот законопроект довести до основного и окончательного чтения", — заключила депутат.Президент поддержал эту идею, отметив, что проработает ее, в том числе в списке поручений, которые будут даны по итогам заседания."Что касается конкретных предложений, связанных с возрастной маркировкой: ну конечно, мы уже не первый раз к этому возвращаемся. Давайте вернемся еще раз, соответствующее поручение по результатам нашей сегодняшней встречи, беседы я обязательно сформулирую, в том числе и по этому направлению. Так же как и отнесение книготорговли к определенным видам деятельности", — сказал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/markirovka-1581709442.html
https://ria.ru/20200512/1571313109.html
https://ria.ru/20201007/rep-1578660519.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, елена ямпольская, владимир путин
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Глава комитета Госдумы
по культуре Елена Ямпольская
на заседании президентского совета по культуре и искусству пожаловалась Владимиру Путину
на излишнюю возрастную маркировку литературы.
Она заявила, что существующие ограничения "уже не первый год" мешают книготорговле, театру, кинематографу, а также музеям и библиотекам.
В качестве примера депутат привела пример роман Михаила Шолохова
"Тихий Дон", который входит в школьную программу, но маркируется как 18+. Если его продадут или выдадут в библиотеке ребенку более младшего возраста, последует наказание.
Также, указала Ямпольская, под абсурдную маркировку попадают произведения Виктора Астафьева, Василия Шукшина
, Даниила Гранина
, и даже у всемирно известной трагедии "Ромео и Джульетта" маркировка 16+.
Депутат подчеркнула, что эта маркировка — не рекомендация, а императив, закрепленный в законе. По словам парламентария, на телевидении она уже превратилась в профанацию.
"Малыш и Карлсон" — 16+. Меня удивляет, почему не 18+? Мужчина без определенного рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком — мне кажется, надо идти на "полный запрет".
Она напомнила, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который оставит лишь одно отсечение для литературы — маркировку 18+, и ее введение будет жестко регламентироваться. Все остальные "отметки" должны носить рекомендательный характер.
"Я надеюсь, что, невзирая на сопротивление большого числа охранителей — дремучих, по вашему выражению, Владимир Владимирович, — нам удастся этот законопроект довести до основного и окончательного чтения", — заключила депутат.
Президент поддержал эту идею, отметив, что проработает ее, в том числе в списке поручений, которые будут даны по итогам заседания.
"Что касается конкретных предложений, связанных с возрастной маркировкой: ну конечно, мы уже не первый раз к этому возвращаемся. Давайте вернемся еще раз, соответствующее поручение по результатам нашей сегодняшней встречи, беседы я обязательно сформулирую, в том числе и по этому направлению. Так же как и отнесение книготорговли к определенным видам деятельности", — сказал Путин.