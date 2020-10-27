https://ria.ru/20201027/markirovka-1581815149.html

Путину пожаловались на абсурдную возрастную маркировку книг

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на заседании президентского совета по культуре и искусству пожаловалась Владимиру Путину на излишнюю... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:30

2020-10-27T18:30

2020-10-27T21:32

культура

россия

елена ямпольская

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по культуре <a href="http://ria.ru/person_Elena_JAmpolskaja/" target="_blank" data-auto="true">Елена Ямпольская</a> на заседании президентского совета по культуре и искусству пожаловалась <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> на излишнюю возрастную маркировку литературы.Она заявила, что существующие ограничения "уже не первый год" мешают книготорговле, театру, кинематографу, а также музеям и библиотекам. В качестве примера депутат привела пример роман <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHolokhov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Шолохова</a> "Тихий Дон", который входит в школьную программу, но маркируется как 18+. Если его продадут или выдадут в библиотеке ребенку более младшего возраста, последует наказание. Также, указала Ямпольская, под абсурдную маркировку попадают произведения Виктора Астафьева, <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_SHukshin/" target="_blank" data-auto="true">Василия Шукшина</a>, <a href="http://ria.ru/person_Daniil_Granin_German/" target="_blank" data-auto="true">Даниила Гранина</a>, и даже у всемирно известной трагедии "Ромео и Джульетта" маркировка 16+.Депутат подчеркнула, что эта маркировка — не рекомендация, а императив, закрепленный в законе. По словам парламентария, на телевидении она уже превратилась в профанацию.Она напомнила, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который оставит лишь одно отсечение для литературы — маркировку 18+, и ее введение будет жестко регламентироваться. Все остальные "отметки" должны носить рекомендательный характер."Я надеюсь, что, невзирая на сопротивление большого числа охранителей — дремучих, по вашему выражению, Владимир Владимирович, — нам удастся этот законопроект довести до основного и окончательного чтения", — заключила депутат.Президент поддержал эту идею, отметив, что проработает ее, в том числе в списке поручений, которые будут даны по итогам заседания."Что касается конкретных предложений, связанных с возрастной маркировкой: ну конечно, мы уже не первый раз к этому возвращаемся. Давайте вернемся еще раз, соответствующее поручение по результатам нашей сегодняшней встречи, беседы я обязательно сформулирую, в том числе и по этому направлению. Так же как и отнесение книготорговли к определенным видам деятельности", — сказал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/markirovka-1581709442.html

https://ria.ru/20200512/1571313109.html

https://ria.ru/20201007/rep-1578660519.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена ямпольская, владимир путин