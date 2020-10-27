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https://ria.ru/20201027/mank-1581573814.html
Дэвид Финчер рассказал, как состарил свой новый фильм "Манк"
Дэвид Финчер рассказал в интервью журналу New York, что он старался, чтобы его новый фильм "Манк" о журналисте и одном из сценаристов "Гражданина Кейна" Германе РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T03:07
2020-10-27T03:07
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
дэвид финчер
гэри олдман
мартин скорсезе
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости</strong>. Дэвид Финчер <a href="https://www.vulture.com/2020/10/david-fincher-mank.html" target="_blank">рассказал</a> в интервью журналу New York, что он старался, чтобы его новый фильм "Манк" о журналисте и одном из сценаристов "Гражданина Кейна" Германе Манкевиче смотрелся так, как если бы его сняли много лет назад.В описании картины говорится, что в ней представлен "Голливуд 30-х годов глазами злобного и много пьющего критика Германа Манкевича, который пытается завершить работу над сценарием "Гражданина Кейна" в соавторстве с Орсоном Уэллсом"."Мы со звукорежиссером Реном Клайсом давно начали это обсуждать: нам хотелось снять кино, про которое можно было бы сказать, что его нашли в архивах или в подвале у Мартина Скорсезе, и теперь хотят отреставрировать", — рассказал Финчер. "Так, мы решили сначала сделать видео с высоким разрешением, а потом его ухудшить. То есть мы взяли почти весь отснятый материал и преобразовали картинку так, как если бы ее снимали в то время. В результате мы потеряли около двух третей изначального качества, а потом еще добавили царапин, дырочек и следов от сигарет", — добавил режиссер.Рассказывая о звуке, он уточнил, что все треки были намеренно состарены и максимально приближены к аналоговому звучанию 40-х годов. Главную роль в ленте сыграл Гэри Олдман. В ней также снимались Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Берк, Чарльз Дэнс и другие актеры.Фильм покажут в ограниченном прокате в кинотеатрах и 4 декабря — на Netflix.
https://ria.ru/20201021/boseman-1580678285.html
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, дэвид финчер, гэри олдман, мартин скорсезе

Дэвид Финчер рассказал, как состарил свой новый фильм "Манк"

03:07 27.10.2020
 
© NetflixКадр из трейлера фильма "Манк"
Кадр из трейлера фильма Манк - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Дэвид Финчер рассказал в интервью журналу New York, что он старался, чтобы его новый фильм "Манк" о журналисте и одном из сценаристов "Гражданина Кейна" Германе Манкевиче смотрелся так, как если бы его сняли много лет назад.
В описании картины говорится, что в ней представлен "Голливуд 30-х годов глазами злобного и много пьющего критика Германа Манкевича, который пытается завершить работу над сценарием "Гражданина Кейна" в соавторстве с Орсоном Уэллсом".
"Мы со звукорежиссером Реном Клайсом давно начали это обсуждать: нам хотелось снять кино, про которое можно было бы сказать, что его нашли в архивах или в подвале у Мартина Скорсезе, и теперь хотят отреставрировать", — рассказал Финчер.
"Так, мы решили сначала сделать видео с высоким разрешением, а потом его ухудшить. То есть мы взяли почти весь отснятый материал и преобразовали картинку так, как если бы ее снимали в то время. В результате мы потеряли около двух третей изначального качества, а потом еще добавили царапин, дырочек и следов от сигарет", — добавил режиссер.
Рассказывая о звуке, он уточнил, что все треки были намеренно состарены и максимально приближены к аналоговому звучанию 40-х годов.
Главную роль в ленте сыграл Гэри Олдман. В ней также снимались Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Берк, Чарльз Дэнс и другие актеры.
Фильм покажут в ограниченном прокате в кинотеатрах и 4 декабря — на Netflix.
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixДэвид ФинчерГэри ОлдманМартин Скорсезе
 
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