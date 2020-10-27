https://ria.ru/20201027/mank-1581573814.html

Дэвид Финчер рассказал, как состарил свой новый фильм "Манк"

Дэвид Финчер рассказал в интервью журналу New York, что он старался, чтобы его новый фильм "Манк" о журналисте и одном из сценаристов "Гражданина Кейна" Германе РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T03:07

2020-10-27T03:07

2020-10-27T03:07

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

дэвид финчер

гэри олдман

мартин скорсезе

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости</strong>. Дэвид Финчер <a href="https://www.vulture.com/2020/10/david-fincher-mank.html" target="_blank">рассказал</a> в интервью журналу New York, что он старался, чтобы его новый фильм "Манк" о журналисте и одном из сценаристов "Гражданина Кейна" Германе Манкевиче смотрелся так, как если бы его сняли много лет назад.В описании картины говорится, что в ней представлен "Голливуд 30-х годов глазами злобного и много пьющего критика Германа Манкевича, который пытается завершить работу над сценарием "Гражданина Кейна" в соавторстве с Орсоном Уэллсом"."Мы со звукорежиссером Реном Клайсом давно начали это обсуждать: нам хотелось снять кино, про которое можно было бы сказать, что его нашли в архивах или в подвале у Мартина Скорсезе, и теперь хотят отреставрировать", — рассказал Финчер. "Так, мы решили сначала сделать видео с высоким разрешением, а потом его ухудшить. То есть мы взяли почти весь отснятый материал и преобразовали картинку так, как если бы ее снимали в то время. В результате мы потеряли около двух третей изначального качества, а потом еще добавили царапин, дырочек и следов от сигарет", — добавил режиссер.Рассказывая о звуке, он уточнил, что все треки были намеренно состарены и максимально приближены к аналоговому звучанию 40-х годов. Главную роль в ленте сыграл Гэри Олдман. В ней также снимались Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Берк, Чарльз Дэнс и другие актеры.Фильм покажут в ограниченном прокате в кинотеатрах и 4 декабря — на Netflix.

https://ria.ru/20201021/boseman-1580678285.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, дэвид финчер, гэри олдман, мартин скорсезе