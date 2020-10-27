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https://ria.ru/20201027/makron-1581820441.html
Турецкие партии выступили с совместным заявлением против Макрона
Четыре парламентские партии Турции выступили с совместным заявлением против президента Франции Эммануэля Макрона, они раскритиковали позицию французского лидера РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T19:00
2020-10-27T19:00
эммануэль макрон
франция
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Четыре парламентские партии <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> выступили с совместным заявлением против президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Эммануэля Макрона, они раскритиковали позицию французского лидера по отношению к исламу и призвали западные страны занять "позицию здравого смысла".Заявление подписали главы фракций правящей Партии справедливости и развития (ПСР), националистической Партии национального движения, оппозиционных Народной-республиканской и Хорошей партии."В последнее время в заявлениях и действиях президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэля Макрона</a> проявляется болезненная риторика. Его безрассудные действия под видом "поддержки свободы слова" вызывают конфликт, раскол, глобальные последствия которого могут негативно повлиять на людей любых вероисповеданий", - говорится в заявлении.Парламентские партии Турции осудили заявления Макрона, "подстрекающие и неуважительные" по отношению к пророку Мухаммеду, исламу и мусульманам, и пригласили политиков, мыслителей общественных деятелей Запада "проявить здравомыслие перед лицом этих уродливых взглядов"."Токсичный климат, который привел к тому, что демократия, права человека, верховенство закона и плюралистическая риторика превратились в исламофобию и примитивный расизм, перестал быть единичным примером и приобрел законность и распространение с помощью глав государств и некоторых западных политиков", - отмечается в заявлении.В начале октября Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Французский лидер высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей.Ранее президент Франции, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства учителя истории Самюэля Пати Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.
https://ria.ru/20201027/makron-1581792887.html
https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html
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франция
турция
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эммануэль макрон, франция, турция, в мире

Турецкие партии выступили с совместным заявлением против Макрона

19:00 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Четыре парламентские партии Турции выступили с совместным заявлением против президента Франции Эммануэля Макрона, они раскритиковали позицию французского лидера по отношению к исламу и призвали западные страны занять "позицию здравого смысла".
Заявление подписали главы фракций правящей Партии справедливости и развития (ПСР), националистической Партии национального движения, оппозиционных Народной-республиканской и Хорошей партии.
"В последнее время в заявлениях и действиях президента Франции Эммануэля Макрона проявляется болезненная риторика. Его безрассудные действия под видом "поддержки свободы слова" вызывают конфликт, раскол, глобальные последствия которого могут негативно повлиять на людей любых вероисповеданий", - говорится в заявлении.
Парламентские партии Турции осудили заявления Макрона, "подстрекающие и неуважительные" по отношению к пророку Мухаммеду, исламу и мусульманам, и пригласили политиков, мыслителей общественных деятелей Запада "проявить здравомыслие перед лицом этих уродливых взглядов".
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 17:07
Иранская газета изобразила Макрона в виде дьявола
"Токсичный климат, который привел к тому, что демократия, права человека, верховенство закона и плюралистическая риторика превратились в исламофобию и примитивный расизм, перестал быть единичным примером и приобрел законность и распространение с помощью глав государств и некоторых западных политиков", - отмечается в заявлении.
В начале октября Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Французский лидер высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей.
Ранее президент Франции, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства учителя истории Самюэля Пати Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 08:00
Эрдоган готовится к религиозной войне с Европой
 
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Эммануэль МакронФранцияТурцияВ мире
 
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