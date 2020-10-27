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https://ria.ru/20201027/makron-1581792887.html
Иранская газета изобразила Макрона в виде дьявола
Иранская газета "Ватане Эмруз" ("Родина сегодня") изобразила президента Франции Эммануэля Макрона в образе дьявола после его заявлений о поддержке карикатур на... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:07
2020-10-27T17:07
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
франция
иран
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Иранская газета "<a href="http://www.vatanemrooz.ir/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ватане Эмруз</a>" ("Родина сегодня") изобразила президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> в образе дьявола после его заявлений о поддержке карикатур на пророка Мухаммеда.Карикатура на французского лидера размещена на передовице газеты с заголовком "Парижский иблис (дьявол)". У Макрона красное лицо, заостренные уши, хищный взгляд и видны клыки.Выпуск вышел как в печатной версии, так и в онлайн-формате.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">министерство иностранных дел Ирана</a> вызвало французского дипломата в знак протеста против "настойчивой поддержки французских официальных лиц оскорбительных карикатур на пророка". В ведомстве осудили и назвали неприемлемыми подобную позицию властей Франции.В начале октября Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Французский лидер высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей.Ранее президент Франции, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства учителя истории Самюэля Пати Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.
https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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убийство учителя во франции, эммануэль макрон, франция, иран, в мире

Иранская газета изобразила Макрона в виде дьявола

17:07 27.10.2020
 
© REUTERS / Ludovic Marin/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
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ТЕГЕРАН, 27 окт – РИА Новости. Иранская газета "Ватане Эмруз" ("Родина сегодня") изобразила президента Франции Эммануэля Макрона в образе дьявола после его заявлений о поддержке карикатур на пророка Мухаммеда.
Карикатура на французского лидера размещена на передовице газеты с заголовком "Парижский иблис (дьявол)". У Макрона красное лицо, заостренные уши, хищный взгляд и видны клыки.
Выпуск вышел как в печатной версии, так и в онлайн-формате.
Ранее министерство иностранных дел Ирана вызвало французского дипломата в знак протеста против "настойчивой поддержки французских официальных лиц оскорбительных карикатур на пророка". В ведомстве осудили и назвали неприемлемыми подобную позицию властей Франции.
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В начале октября Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с религиозным сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Французский лидер высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей.
Ранее президент Франции, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства учителя истории Самюэля Пати Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.
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Убийство учителя во ФранцииЭммануэль МакронФранцияИранВ мире
 
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