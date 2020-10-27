https://ria.ru/20201027/luna-1581682711.html

РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") запатентовала схему полета на южный полюс Луны, благодаря которой космонавты благополучно... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T01:02

2020-10-27T01:02

2020-10-27T01:02

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>") запатентовала схему полета на южный полюс <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a>, благодаря которой космонавты благополучно вернутся на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> в случае сбоя в работе двигателя корабля, если он не затормозит на окололунной орбите.В документе подчеркивается, что необходимость в орбите с большим наклонением (предлагается наклонение в 90 градусов) определяется интересом к освоению <a href="http://ria.ru/location_South_Pole/" target="_blank" data-auto="true">Южного полюса</a> Луны в кратерах которого расположены большие запасы льда.В настоящее время Ракетно-комическая корпорация "Энергия" разрабатывает пилотируемый космический корабль "Орел" для полетов на Луну. Сообщалось, что высадка российских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли планируется на 2030 год.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/luna-1581665559.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, луна, космос - риа наука, роскосмос