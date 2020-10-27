Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201027/luna-1581682711.html
РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") запатентовала схему полета на южный полюс Луны, благодаря которой космонавты благополучно... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T01:02
2020-10-27T01:02
хочу стать космонавтом
россия
земля
луна
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:79:800:529_1400x0_80_0_0_508b87d9f6be9f4b595538abf30f91b4.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>") запатентовала схему полета на южный полюс <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a>, благодаря которой космонавты благополучно вернутся на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> в случае сбоя в работе двигателя корабля, если он не затормозит на окололунной орбите.В документе подчеркивается, что необходимость в орбите с большим наклонением (предлагается наклонение в 90 градусов) определяется интересом к освоению <a href="http://ria.ru/location_South_Pole/" target="_blank" data-auto="true">Южного полюса</a> Луны в кратерах которого расположены большие запасы льда.В настоящее время Ракетно-комическая корпорация "Энергия" разрабатывает пилотируемый космический корабль "Орел" для полетов на Луну. Сообщалось, что высадка российских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли планируется на 2030 год.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/luna-1581665559.html
1
россия
земля
луна
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:4:800:604_1400x0_80_0_0_978358c033333bf02ceec01ecb3b47bb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, земля, луна, космос - риа наука, роскосмос

РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете

01:02 27.10.2020
 
© NASAВид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос") запатентовала схему полета на южный полюс Луны, благодаря которой космонавты благополучно вернутся на Землю в случае сбоя в работе двигателя корабля, если он не затормозит на окололунной орбите.
"Техническим результатом является возможность возвращения космического корабля от Луны к Земле при невыполнении заданного тормозного импульса у Луны, в случае перелёта космического корабля на окололунную орбиту с большим наклонением", - говорится в описании к патенту "Способ управления космическим кораблем при полете к Луне".
В документе подчеркивается, что необходимость в орбите с большим наклонением (предлагается наклонение в 90 градусов) определяется интересом к освоению Южного полюса Луны в кратерах которого расположены большие запасы льда.
В настоящее время Ракетно-комическая корпорация "Энергия" разрабатывает пилотируемый космический корабль "Орел" для полетов на Луну. Сообщалось, что высадка российских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли планируется на 2030 год.
Астронавт и геолог миссии Аполлон-17 Харрисон Шмитт в 1972 году собирает образцы лунного грунта, которые использовались в данном исследовании - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 21:26Акценты
Вода, кругом вода. Ученые распознали капли на поверхности ЛуныОказывается, на Луне очень много воды. Она в виде льда хранится в затененных кратерах спутника Земли. Если это и вправду так, то можно без опасений стартовать на спутник Земли. Исследования американских ученых опубликованы в журнале Nature Astronomy.
 
Обсудить1
Хочу стать космонавтомРоссияЗемляЛунаКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Москве еще 3269 пациентов вылечились от COVID-19
09:00Маркировку лекарств упростят до полной готовности всех участников отрасли
09:00Ученые нашли причины опасной патологии беременности
08:53Власти Карабаха заявили о локальных боях на передовой
08:51В Пакистане семь человек погибли при взрыве в семинарии
08:46Врач развеял миф о пользе витамина С при профилактике гриппа
08:46Студентов Уральского университета переведут на дистанционное обучение
08:41Глава Карабаха сменил министра обороны из-за ранения
08:10Главу Приангарья Кобзева госпитализировали с коронавирусом
08:05В Подмосковье иномарка сбила ребенка
08:00Космический груз. На Землю доставят древнейший материал Солнечной системы
07:44Москвичам пообещали погожий осенний день
07:35Баку заявил об обстреле Ереваном линии соприкосновения
07:30И.о. президента Киргизии Жапаров освободил от должности секретаря Совбеза
07:19На трассе в Красноярском крае перевернулся микроавтобус
07:06Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера
06:31СМИ: чиновник Белого дома перенес интервью из-за выстрелов возле дома
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад активности коронавируса
06:03Россиян ждет последний нерабочий праздник в этом году
05:57В Алтайском крае задержали мужчину, напавшего на девушек с ножом
Лента новостейМолния