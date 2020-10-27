Круглый стол о парламентской кампании 2021 года для ЛДПР
11:35 27.10.2020 (обновлено: 13:08 27.10.2020)
28 октября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол о перспективах, проблемах и рисках ЛДПР в парламентской кампании 2021 года.
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Участники:
- политтехнолог, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр БЫСТРОВ;
- директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН;
- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- член Общественной палаты VI созыва (2017–2020 гг.) Дмитрий НОСОВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.
Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
ЛДПР – старейшая политическая партия современной России, третье десятилетие конкурирующая с КПРФ за вторую строчку в "турнирном зачете" думских выборов. Несмотря скандальный шлейф в отношении ряда представителей, ЛДПР находится в восходящем тренде. Сможет ли ЛДПР занять второе место в парламентской гонке – и за счет каких ресурсов? Как преодолеть либерал-демократам "ловушку Фургала"? Кто, как и с какой целью перевел регионального бизнесмена-депутата Фургала в 2016 году на федеральный уровень? Кто может стать преемником В. Жириновского на посту лидера партии? Когда состоится транзит власти в ЛДПР?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- политтехнолог, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр БЫСТРОВ;
- директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН;
- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- член Общественной палаты VI созыва (2017–2020 гг.) Дмитрий НОСОВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.
Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
ЛДПР – старейшая политическая партия современной России, третье десятилетие конкурирующая с КПРФ за вторую строчку в "турнирном зачете" думских выборов. Несмотря скандальный шлейф в отношении ряда представителей, ЛДПР находится в восходящем тренде. Сможет ли ЛДПР занять второе место в парламентской гонке – и за счет каких ресурсов? Как преодолеть либерал-демократам "ловушку Фургала"? Кто, как и с какой целью перевел регионального бизнесмена-депутата Фургала в 2016 году на федеральный уровень? Кто может стать преемником В. Жириновского на посту лидера партии? Когда состоится транзит власти в ЛДПР?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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