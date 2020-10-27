https://ria.ru/20201027/ldpr-1581720964.html

Круглый стол о парламентской кампании 2021 года для ЛДПР

28 октября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол о перспективах, проблемах и рисках ЛДПР в парламентской кампании 2021 года.

2020-10-27T11:35

2020-10-27T11:35

2020-10-27T13:08

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201028/952956590.html">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- политтехнолог, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр БЫСТРОВ;<br>- директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН;<br>- исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья ЛИНДИГРИН;<br>- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;<br>- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;<br>- член Общественной палаты VI созыва (2017–2020 гг.) Дмитрий НОСОВ;<br>- директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.<br><br>Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.<br><br>ЛДПР – старейшая политическая партия современной России, третье десятилетие конкурирующая с КПРФ за вторую строчку в "турнирном зачете" думских выборов. Несмотря скандальный шлейф в отношении ряда представителей, ЛДПР находится в восходящем тренде. Сможет ли ЛДПР занять второе место в парламентской гонке – и за счет каких ресурсов? Как преодолеть либерал-демократам "ловушку Фургала"? Кто, как и с какой целью перевел регионального бизнесмена-депутата Фургала в 2016 году на федеральный уровень? Кто может стать преемником В. Жириновского на посту лидера партии? Когда состоится транзит власти в ЛДПР?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы