https://ria.ru/20201027/lazer-1581781483.html
Ученые "Роскосмоса" предложили поджигать топливо в спутниках лазером
Ученые Центра Келдыша (предприятие "Роскосмоса") предложили использовать лазер для поджигания топлива в двигателях космических аппаратов, говорится на сайте... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:16
2020-10-27T16:16
2020-10-27T16:16
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577940823_0:101:1080:709_1400x0_80_0_0_9b49260bc323970f440f12e9962c7d01.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Ученые Центра Келдыша (предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>") предложили использовать лазер для поджигания топлива в двигателях космических аппаратов, говорится на сайте госкорпорации.Отмечается, что такая схема позволяет снизить требования по термостабилизации и облегчает виброизоляцию системы зажигания при размещении на борту космического аппарата.
https://ria.ru/20201027/luna-1581748224.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577940823_8:0:1032:768_1400x0_80_0_0_7193d9f245bb1f4d111bac7586a76f7c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос