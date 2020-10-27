https://ria.ru/20201027/lazer-1581781483.html

Ученые "Роскосмоса" предложили поджигать топливо в спутниках лазером

Ученые Центра Келдыша (предприятие "Роскосмоса") предложили использовать лазер для поджигания топлива в двигателях космических аппаратов, говорится на сайте... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:16

2020-10-27T16:16

2020-10-27T16:16

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577940823_0:101:1080:709_1400x0_80_0_0_9b49260bc323970f440f12e9962c7d01.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Ученые Центра Келдыша (предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>") предложили использовать лазер для поджигания топлива в двигателях космических аппаратов, говорится на сайте госкорпорации.Отмечается, что такая схема позволяет снизить требования по термостабилизации и облегчает виброизоляцию системы зажигания при размещении на борту космического аппарата.

https://ria.ru/20201027/luna-1581748224.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос