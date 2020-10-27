https://ria.ru/20201027/lavrov-1581840285.html

Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом

Глава российского МИД Сергей Лавров самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом сообщил Департамент информации и печати Министерства... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T21:22

2020-10-27T21:22

2020-10-27T21:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кириакос мицотакис

анна попова

здоровье - общество

сергей лавров

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом сообщил Департамент информации и печати Министерства иностранных дел.В публикации указывается, что все запланированные ранее встречи и визиты переносятся. Также отмечается, что министр чувствует себя хорошо.Официальный представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> рассказала, что сотрудники министерства регулярно сдают тесты на COVID-19 и соблюдают указания по борьбе с пандемией.Накануне Лавров совершил посетил Афины, где встретился со своим греческим коллегой <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Дендиасом</a> и главой правительства <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/" target="_blank" data-auto="true">Кириакосом Мицотакисом</a>. В МИД Греции заявили, что не знают о самоизоляции российского министра. В ведомстве рассказали, что глава греческой дипломатии продолжает работать в обычном режиме.Сейчас в Афинах он участвует в трехсторонней встрече с главами внешнеполитических ведомств Израиля и Кипра.Возможность новых ограниченийРанее глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила РИА Новости, что при увеличении новых случаев заражения коронавирусом власти могут ввести новые ограничения.По ее словам, необходимо не допустить дальнейшего распространения вируса. Для этого необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим и беречь себя всеми доступными способами.Во вторник ведомство призвало всех россиян носить маски в местах массового пребывания, а регионам — запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов. Это распоряжение вступит в силу в среду, 28 октября.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> также заявила, что ношение масок по всей России с 28 октября в местах массового пребывания людей — это не рекомендация, а требование.Главный санитарный врач добавила, что все остальные ограничения, которые есть в постановлении Роспотребнадзора, рекомендованы субъектам в зависимости от эпидемиологической ситуации, так как во многих регионах растет заболеваемость.По данным оперативного штаба, за сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 16 550. За все время в стране зарегистрировали 1 547 774 случаев заболевания. Умерли свыше 26,5 тысячи человек, более 1,158 миллиона выздоровели. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581837018.html

https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581831271.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кириакос мицотакис, анна попова, здоровье - общество, сергей лавров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)