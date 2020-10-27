https://ria.ru/20201027/lavrov-1581840285.html
Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом
Глава российского МИД Сергей Лавров самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом сообщил Департамент информации и печати Министерства... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T21:22
2020-10-27T21:22
2020-10-27T21:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кириакос мицотакис
анна попова
здоровье - общество
сергей лавров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом сообщил Департамент информации и печати Министерства иностранных дел.В публикации указывается, что все запланированные ранее встречи и визиты переносятся. Также отмечается, что министр чувствует себя хорошо.Официальный представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> рассказала, что сотрудники министерства регулярно сдают тесты на COVID-19 и соблюдают указания по борьбе с пандемией.Накануне Лавров совершил посетил Афины, где встретился со своим греческим коллегой <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Дендиасом</a> и главой правительства <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/" target="_blank" data-auto="true">Кириакосом Мицотакисом</a>. В МИД Греции заявили, что не знают о самоизоляции российского министра. В ведомстве рассказали, что глава греческой дипломатии продолжает работать в обычном режиме.Сейчас в Афинах он участвует в трехсторонней встрече с главами внешнеполитических ведомств Израиля и Кипра.Возможность новых ограниченийРанее глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила РИА Новости, что при увеличении новых случаев заражения коронавирусом власти могут ввести новые ограничения.По ее словам, необходимо не допустить дальнейшего распространения вируса. Для этого необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим и беречь себя всеми доступными способами.Во вторник ведомство призвало всех россиян носить маски в местах массового пребывания, а регионам — запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов. Это распоряжение вступит в силу в среду, 28 октября.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> также заявила, что ношение масок по всей России с 28 октября в местах массового пребывания людей — это не рекомендация, а требование.Главный санитарный врач добавила, что все остальные ограничения, которые есть в постановлении Роспотребнадзора, рекомендованы субъектам в зависимости от эпидемиологической ситуации, так как во многих регионах растет заболеваемость.По данным оперативного штаба, за сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 16 550. За все время в стране зарегистрировали 1 547 774 случаев заболевания. Умерли свыше 26,5 тысячи человек, более 1,158 миллиона выздоровели. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581837018.html
https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581831271.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кириакос мицотакис, анна попова, здоровье - общество, сергей лавров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Глава российского МИД Сергей Лавров
самоизолировался после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом сообщил Департамент информации и печати Министерства иностранных дел.
В публикации указывается, что все запланированные ранее встречи и визиты переносятся. Также отмечается, что министр чувствует себя хорошо.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова
рассказала, что сотрудники министерства регулярно сдают тесты на COVID-19 и соблюдают указания по борьбе с пандемией.
Накануне Лавров совершил посетил Афины, где встретился со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом
и главой правительства Кириакосом Мицотакисом
. В МИД Греции заявили, что не знают о самоизоляции российского министра. В ведомстве рассказали, что глава греческой дипломатии продолжает работать в обычном режиме.
Сейчас в Афинах он участвует в трехсторонней встрече с главами внешнеполитических ведомств Израиля и Кипра.
Возможность новых ограничений
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова
заявила РИА Новости, что при увеличении новых случаев заражения коронавирусом власти могут ввести новые ограничения.
По ее словам, необходимо не допустить дальнейшего распространения вируса. Для этого необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим и беречь себя всеми доступными способами.
Во вторник ведомство призвало всех россиян носить маски в местах массового пребывания, а регионам — запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов. Это распоряжение вступит в силу в среду, 28 октября.
Глава Роспотребнадзора
также заявила, что ношение масок по всей России с 28 октября в местах массового пребывания людей — это не рекомендация, а требование.
Главный санитарный врач добавила, что все остальные ограничения, которые есть в постановлении Роспотребнадзора, рекомендованы субъектам в зависимости от эпидемиологической ситуации, так как во многих регионах растет заболеваемость.
По данным оперативного штаба, за сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 16 550. За все время в стране зарегистрировали 1 547 774 случаев заболевания. Умерли свыше 26,5 тысячи человек, более 1,158 миллиона выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.