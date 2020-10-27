https://ria.ru/20201027/lavrov-1581805707.html

Лавров самоизолировался из-за контакта с зараженным коронавирусом

Министр иностранных дел Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19, сообщили журналистам в Департаменте информации и печати МИД. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:51

2020-10-27T17:51

2020-10-27T19:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19, сообщили журналистам в Департаменте информации и печати МИД. Как уточнила в этой связи официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>, сотрудники министерства регулярно сдают тесты на COVID-19 и следуют предписаниям. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

elya.velichutina Здоровья Вам, г-н Лавров! 161

Voffka 11 И Лаврову надо тоже когда-то отдыхать 90

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)