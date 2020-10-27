https://ria.ru/20201027/kurorty-1581787163.html

Названы самые популярные у россиян курортные поселки

Туристический сервис выяснил, какие курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае оказались наиболее популярными у туристов в этом году, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:03

2020-10-27T17:03

2020-10-27T17:03

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республика крым

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Туристический сервис выяснил, какие курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае оказались наиболее популярными у туристов в этом году, сообщает Tvil.ru.Список составлен по итогам бронирований жилья для отдыха летом 2020 года.В десятку наиболее востребованных попали Оленевка, Николаевка, Мисхор, Черноморское, Морское и Межводное в Крыму, а также Голубицкая, Архипо-Осиповка, Должанская и Джубга в Краснодарском крае.По данным сервиса, туристы бронировали там отдых на период от пяти до семи ночей и тратили на проживание от 1,9 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего стоил отдых в Межводном, дороже — в Мисхоре.

https://ria.ru/20201012/krym-1578957537.html

республика крым

краснодарский край

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, туризм, туристы, новости - туризм, республика крым, краснодарский край