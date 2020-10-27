https://ria.ru/20201027/kurorty-1581787163.html
Названы самые популярные у россиян курортные поселки
Туристический сервис выяснил, какие курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае оказались наиболее популярными у туристов в этом году, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:03
2020-10-27T17:03
2020-10-27T17:03
отдых
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
республика крым
краснодарский край
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https://cdn23.img.ria.ru/images/155670/10/1556701049_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67bcaa72ee26b847970b3c0a72998523.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Туристический сервис выяснил, какие курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае оказались наиболее популярными у туристов в этом году, сообщает Tvil.ru.Список составлен по итогам бронирований жилья для отдыха летом 2020 года.В десятку наиболее востребованных попали Оленевка, Николаевка, Мисхор, Черноморское, Морское и Межводное в Крыму, а также Голубицкая, Архипо-Осиповка, Должанская и Джубга в Краснодарском крае.По данным сервиса, туристы бронировали там отдых на период от пяти до семи ночей и тратили на проживание от 1,9 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего стоил отдых в Межводном, дороже — в Мисхоре.
https://ria.ru/20201012/krym-1578957537.html
республика крым
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, туризм, туристы, новости - туризм, республика крым, краснодарский край
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Туристический сервис выяснил, какие курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае оказались наиболее популярными у туристов в этом году, сообщает Tvil.ru.
Список составлен по итогам бронирований жилья для отдыха летом 2020 года.
В десятку наиболее востребованных попали Оленевка, Николаевка, Мисхор, Черноморское, Морское и Межводное в Крыму, а также Голубицкая, Архипо-Осиповка, Должанская и Джубга в Краснодарском крае.
По данным сервиса, туристы бронировали там отдых на период от пяти до семи ночей и тратили на проживание от 1,9 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего стоил отдых в Межводном, дороже — в Мисхоре.