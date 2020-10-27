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Туризм
https://ria.ru/20201027/kurorty-1581787163.html
Названы самые популярные у россиян курортные поселки
Туристический сервис выяснил, какие курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае оказались наиболее популярными у туристов в этом году, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:03
2020-10-27T17:03
отдых
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
республика крым
краснодарский край
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Туристический сервис выяснил, какие курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае оказались наиболее популярными у туристов в этом году, сообщает Tvil.ru.Список составлен по итогам бронирований жилья для отдыха летом 2020 года.В десятку наиболее востребованных попали Оленевка, Николаевка, Мисхор, Черноморское, Морское и Межводное в Крыму, а также Голубицкая, Архипо-Осиповка, Должанская и Джубга в Краснодарском крае.По данным сервиса, туристы бронировали там отдых на период от пяти до семи ночей и тратили на проживание от 1,9 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего стоил отдых в Межводном, дороже — в Мисхоре.
https://ria.ru/20201012/krym-1578957537.html
республика крым
краснодарский край
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Новости
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отдых, туризм, туристы, новости - туризм, республика крым, краснодарский край

Названы самые популярные у россиян курортные поселки

17:03 27.10.2020
 
© Depositphotos / vvoennyyКурортный поселок Голубицкая на Азовском море
Курортный поселок Голубицкая на Азовском море - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Depositphotos / vvoennyy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Туристический сервис выяснил, какие курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае оказались наиболее популярными у туристов в этом году, сообщает Tvil.ru.
Список составлен по итогам бронирований жилья для отдыха летом 2020 года.
В десятку наиболее востребованных попали Оленевка, Николаевка, Мисхор, Черноморское, Морское и Межводное в Крыму, а также Голубицкая, Архипо-Осиповка, Должанская и Джубга в Краснодарском крае.
По данным сервиса, туристы бронировали там отдых на период от пяти до семи ночей и тратили на проживание от 1,9 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего стоил отдых в Межводном, дороже — в Мисхоре.
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 08:00Туризм
"Вы просто парите над облаками". Чем удивляет гостей Южный берег Крыма
 
ТуризмОтдыхТуризмтуристыНовости - ТуризмРеспублика КрымКраснодарский край
 
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