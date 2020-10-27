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Краснодарский край
https://ria.ru/20201027/kuban-1581787976.html
На Кубани создадут 61 фельдшерско-акушерский пункт до 2025 года
Краснодарский край с 2021 года войдет в федеральную программу по модернизации системы первичной помощи, уже отобраны 55 организаций в населенных пунктах, где... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:48
2020-10-27T16:48
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> с 2021 года войдет в федеральную программу по модернизации системы первичной помощи, уже отобраны 55 организаций в населенных пунктах, где живут меньше 50 тысяч человек, на их базе будет создан 61 фельдшерско-акушерский пункт, сообщает администрация региона со ссылкой на замгубернатора края Анну Минькову.По данным краевых властей, в текущем году были приобретены 33 модульных ФАПа, а всего их в крае 667. Уже начал работать 21 передвижной медицинский комплекс, открылись 19 центров амбулаторно-онкологической помощи.По словам вице-губернатора, в этом году для муниципальных учреждений были закуплены более двух тысяч единиц медоборудования. В планах на следующий год – приобрести еще 2,2 тысячи единиц.Отмечается, что в рамках краевой программы "Развитие здравоохранения" продолжится капремонт ЦРБ. Средства на ремонт и дооснащение медучреждений Кубани выделяются и по нацпроекту "Здравоохранение".
https://ria.ru/20201026/kuban-1581611523.html
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вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

На Кубани создадут 61 фельдшерско-акушерский пункт до 2025 года

16:48 27.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Краснодарский край с 2021 года войдет в федеральную программу по модернизации системы первичной помощи, уже отобраны 55 организаций в населенных пунктах, где живут меньше 50 тысяч человек, на их базе будет создан 61 фельдшерско-акушерский пункт, сообщает администрация региона со ссылкой на замгубернатора края Анну Минькову.
"Важно, что со следующего года наш регион войдет в федеральную программу по модернизации системы первичной помощи. Уже отобраны 55 организаций в населенных пунктах, где живет меньше 50 тысяч человек. На их базе будет создан 61 фельдшерско-акушерский пункт", – приводятся слова Миньковой.
По данным краевых властей, в текущем году были приобретены 33 модульных ФАПа, а всего их в крае 667. Уже начал работать 21 передвижной медицинский комплекс, открылись 19 центров амбулаторно-онкологической помощи.
По словам вице-губернатора, в этом году для муниципальных учреждений были закуплены более двух тысяч единиц медоборудования. В планах на следующий год – приобрести еще 2,2 тысячи единиц.
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Отмечается, что в рамках краевой программы "Развитие здравоохранения" продолжится капремонт ЦРБ. Средства на ремонт и дооснащение медучреждений Кубани выделяются и по нацпроекту "Здравоохранение".
"На Кубани продолжается системная работа для решения кадровых вопросов в сфере здравоохранения. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в этом году на покупку и аренду квартир врачам было направлено 200 миллионов рублей. До конца этого года планируется приобрести порядка 80 квартир. На следующий год на эти цели запланировано 300 миллионов рублей", - добавили в администрации.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
 
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