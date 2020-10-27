https://ria.ru/20201027/kuban-1581787976.html

На Кубани создадут 61 фельдшерско-акушерский пункт до 2025 года

Краснодарский край с 2021 года войдет в федеральную программу по модернизации системы первичной помощи, уже отобраны 55 организаций в населенных пунктах, где... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:48

2020-10-27T16:48

2020-10-27T16:48

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_697fc5df823a78a40dc0fb79e331bc90.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> с 2021 года войдет в федеральную программу по модернизации системы первичной помощи, уже отобраны 55 организаций в населенных пунктах, где живут меньше 50 тысяч человек, на их базе будет создан 61 фельдшерско-акушерский пункт, сообщает администрация региона со ссылкой на замгубернатора края Анну Минькову.По данным краевых властей, в текущем году были приобретены 33 модульных ФАПа, а всего их в крае 667. Уже начал работать 21 передвижной медицинский комплекс, открылись 19 центров амбулаторно-онкологической помощи.По словам вице-губернатора, в этом году для муниципальных учреждений были закуплены более двух тысяч единиц медоборудования. В планах на следующий год – приобрести еще 2,2 тысячи единиц.Отмечается, что в рамках краевой программы "Развитие здравоохранения" продолжится капремонт ЦРБ. Средства на ремонт и дооснащение медучреждений Кубани выделяются и по нацпроекту "Здравоохранение".

https://ria.ru/20201026/kuban-1581611523.html

https://ria.ru/20201027/kuban-1581761582.html

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, общество