На Кубани создадут 61 фельдшерско-акушерский пункт до 2025 года
КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Краснодарский край с 2021 года войдет в федеральную программу по модернизации системы первичной помощи, уже отобраны 55 организаций в населенных пунктах, где живут меньше 50 тысяч человек, на их базе будет создан 61 фельдшерско-акушерский пункт, сообщает администрация региона со ссылкой на замгубернатора края Анну Минькову.
"Важно, что со следующего года наш регион войдет в федеральную программу по модернизации системы первичной помощи. Уже отобраны 55 организаций в населенных пунктах, где живет меньше 50 тысяч человек. На их базе будет создан 61 фельдшерско-акушерский пункт", – приводятся слова Миньковой.
По данным краевых властей, в текущем году были приобретены 33 модульных ФАПа, а всего их в крае 667. Уже начал работать 21 передвижной медицинский комплекс, открылись 19 центров амбулаторно-онкологической помощи.
По словам вице-губернатора, в этом году для муниципальных учреждений были закуплены более двух тысяч единиц медоборудования. В планах на следующий год – приобрести еще 2,2 тысячи единиц.
Отмечается, что в рамках краевой программы "Развитие здравоохранения" продолжится капремонт ЦРБ. Средства на ремонт и дооснащение медучреждений Кубани выделяются и по нацпроекту "Здравоохранение".
"На Кубани продолжается системная работа для решения кадровых вопросов в сфере здравоохранения. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в этом году на покупку и аренду квартир врачам было направлено 200 миллионов рублей. До конца этого года планируется приобрести порядка 80 квартир. На следующий год на эти цели запланировано 300 миллионов рублей", - добавили в администрации.