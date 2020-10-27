https://ria.ru/20201027/kuban-1581761582.html

На Кубани создали самую крупную особо охраняемую природную территорию

Власти Краснодарского края образовали самую крупную особо охраняемую природную территорию (ООПТ) регионального значения, это позволит сохранить уникальные... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:39

2020-10-27T14:39

2020-10-27T14:39

краснодарский край

вениамин кондратьев

новороссийск

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> образовали самую крупную особо охраняемую природную территорию (ООПТ) регионального значения, это позволит сохранить уникальные средиземноморские ландшафты и природные комплексы, представленные в России только на черноморском побережье, сообщает администрация края.Уточняется, что постановление о создании природного парка "Маркотх" подписал глава региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.Как уточняют региональные власти, созданный природный парк стал самой большой ООПТ в регионе, его площадь составляет около 66 тысяч гектаров. В состав вошли территории пяти муниципалитетов: <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийска</a>, Абинского, Крымского и Северского районов.Отмечается, что в границы парка "Маркотх" вошли 10 памятников природы регионального значения. "Это поможет упорядочить использование объектов туристического показа", - пояснили в ведомстве.С 2015 года на Кубани созданы 14 ООПТ регионального значения общей площадью более 103 тысяч гектаров: два прибрежных комплекса, два природных парка, государственный природный заказник, пять памятников природы и четыре природные рекреационные зоны. Работа по созданию ООПТ находится на особом контроле губернатора, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201026/kuban-1581625404.html

https://ria.ru/20201026/kuban-1581611523.html

новороссийск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, новороссийск, краснодарский край, общество