На Кубани создали самую крупную особо охраняемую природную территорию
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРека Псекупс и село Безымянное в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Власти Краснодарского края образовали самую крупную особо охраняемую природную территорию (ООПТ) регионального значения, это позволит сохранить уникальные средиземноморские ландшафты и природные комплексы, представленные в России только на черноморском побережье, сообщает администрация края.
Уточняется, что постановление о создании природного парка "Маркотх" подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
"Установление границ ООПТ позволит сохранить уникальные средиземноморские ландшафты и природные комплексы, представленные в России только на черноморском побережье. Новая особо охраняемая природная территория расположена в юго-западной части Краснодарского края на северных и южных склонах Главного Кавказского хребта и его отрогов", - говорится в сообщении.
Как уточняют региональные власти, созданный природный парк стал самой большой ООПТ в регионе, его площадь составляет около 66 тысяч гектаров. В состав вошли территории пяти муниципалитетов: Геленджика, Новороссийска, Абинского, Крымского и Северского районов.
Отмечается, что в границы парка "Маркотх" вошли 10 памятников природы регионального значения. "Это поможет упорядочить использование объектов туристического показа", - пояснили в ведомстве.
С 2015 года на Кубани созданы 14 ООПТ регионального значения общей площадью более 103 тысяч гектаров: два прибрежных комплекса, два природных парка, государственный природный заказник, пять памятников природы и четыре природные рекреационные зоны. Работа по созданию ООПТ находится на особом контроле губернатора, добавили в ведомстве.