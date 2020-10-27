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Краснодарский край
https://ria.ru/20201027/kuban-1581761582.html
На Кубани создали самую крупную особо охраняемую природную территорию
Власти Краснодарского края образовали самую крупную особо охраняемую природную территорию (ООПТ) регионального значения, это позволит сохранить уникальные... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:39
2020-10-27T14:39
краснодарский край
вениамин кондратьев
новороссийск
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> образовали самую крупную особо охраняемую природную территорию (ООПТ) регионального значения, это позволит сохранить уникальные средиземноморские ландшафты и природные комплексы, представленные в России только на черноморском побережье, сообщает администрация края.Уточняется, что постановление о создании природного парка "Маркотх" подписал глава региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.Как уточняют региональные власти, созданный природный парк стал самой большой ООПТ в регионе, его площадь составляет около 66 тысяч гектаров. В состав вошли территории пяти муниципалитетов: <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийска</a>, Абинского, Крымского и Северского районов.Отмечается, что в границы парка "Маркотх" вошли 10 памятников природы регионального значения. "Это поможет упорядочить использование объектов туристического показа", - пояснили в ведомстве.С 2015 года на Кубани созданы 14 ООПТ регионального значения общей площадью более 103 тысяч гектаров: два прибрежных комплекса, два природных парка, государственный природный заказник, пять памятников природы и четыре природные рекреационные зоны. Работа по созданию ООПТ находится на особом контроле губернатора, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20201026/kuban-1581625404.html
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вениамин кондратьев, новороссийск, краснодарский край, общество

На Кубани создали самую крупную особо охраняемую природную территорию

14:39 27.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРека Псекупс и село Безымянное в Краснодарском крае
Река Псекупс и село Безымянное в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Власти Краснодарского края образовали самую крупную особо охраняемую природную территорию (ООПТ) регионального значения, это позволит сохранить уникальные средиземноморские ландшафты и природные комплексы, представленные в России только на черноморском побережье, сообщает администрация края.
Уточняется, что постановление о создании природного парка "Маркотх" подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
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"Установление границ ООПТ позволит сохранить уникальные средиземноморские ландшафты и природные комплексы, представленные в России только на черноморском побережье. Новая особо охраняемая природная территория расположена в юго-западной части Краснодарского края на северных и южных склонах Главного Кавказского хребта и его отрогов", - говорится в сообщении.
Как уточняют региональные власти, созданный природный парк стал самой большой ООПТ в регионе, его площадь составляет около 66 тысяч гектаров. В состав вошли территории пяти муниципалитетов: Геленджика, Новороссийска, Абинского, Крымского и Северского районов.
Отмечается, что в границы парка "Маркотх" вошли 10 памятников природы регионального значения. "Это поможет упорядочить использование объектов туристического показа", - пояснили в ведомстве.
С 2015 года на Кубани созданы 14 ООПТ регионального значения общей площадью более 103 тысяч гектаров: два прибрежных комплекса, два природных парка, государственный природный заказник, пять памятников природы и четыре природные рекреационные зоны. Работа по созданию ООПТ находится на особом контроле губернатора, добавили в ведомстве.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевНовороссийскКраснодарский крайОбщество
 
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