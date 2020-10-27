https://ria.ru/20201027/kriminal-1581824421.html

Источник: друга "Тесака" нашли мертвым в лесу в Подмосковье

Правоохранители начали проверку после обнаружения в лесу в Красногорске тела друга националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Артема Костылева, по... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T19:20

2020-10-27T19:20

2020-10-27T19:24

максим марцинкевич

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

красноярск

челябинская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Правоохранители начали проверку после обнаружения в лесу в Красногорске тела друга националиста <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Максима Марцинкевича</a> (Тесака) Артема Костылева, по предварительным данным, он покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело Артема Костылева было обнаружено грибником в лесополосе подмосковного Красногорска, предварительная причина смерти - суицид. По данному факту организована проверка", - сказал собеседник агентства.УФСИН по Челябинской области 16 сентября информировало, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавил, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов сообщал РИА Новости, что того принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a>, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль. Заявление было перенаправлено в СК по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> для принятия решения.После того как тело осужденного было выдано его отцу для захоронения, Михальчик отмечал, что на нем были обнаружены вероятные следы пыток - "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей". В начале октября Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

https://ria.ru/20201017/tesak-1580267720.html

https://ria.ru/20200925/tesak-1577739514.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Могли бы и записку предсмертную "обнаружить". Сейчас ведь либердосы накинутся, будут кричать про новичков. 10

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москва

красноярск

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, красноярск, челябинская область, происшествия