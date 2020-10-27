Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
Россиян предупредили о "коварстве" коронавируса
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в разговоре с "Комсомольской правдой" призвала россиян отказаться от "социального эгоизма" и РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T20:21
2020-10-27T21:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лариса попович
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581256718_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_287179983af0cf196910be358530336b.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Popovich/" target="_blank">Лариса Попович</a> в разговоре с <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правдой"</a> призвала россиян отказаться от "социального эгоизма" и легкомысленного отношения к пандемии коронавируса."Инфекция, на самом деле, странная — коварная и непредсказуемая. Более того, исследования показывают: проходя через популяцию заболевших людей, вирус не ослабляется", — подчеркнула она.Эксперт также указала на недопустимость пренебрежения средствами индивидуальной защиты. По ее словам, в нынешней ситуации одной из самых необходимых мер является ношение масок.В России за минувшие сутки выявили 16 550 заболевших COVID-19. Всего в стране зафиксировали более 1,5 миллиона случаев коронавируса, свыше 26 тысяч человек умерло, около 1,1 миллиона выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/preparaty-1581772298.html
Еще одна из секты "Свидетели короны")
48
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581256718_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_2c2e38414ad658ec7c0a4db14d959b8b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лариса попович, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Россиян предупредили о "коварстве" коронавируса

20:21 27.10.2020 (обновлено: 21:33 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в разговоре с "Комсомольской правдой" призвала россиян отказаться от "социального эгоизма" и легкомысленного отношения к пандемии коронавируса.
"Инфекция, на самом деле, странная — коварная и непредсказуемая. Более того, исследования показывают: проходя через популяцию заболевших людей, вирус не ослабляется", — подчеркнула она.
Сотрудник держит в ладонях лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 15:29Распространение нового коронавируса
Мясников оценил список "неэффективных лекарств" от COVID-19
Эксперт также указала на недопустимость пренебрежения средствами индивидуальной защиты. По ее словам, в нынешней ситуации одной из самых необходимых мер является ношение масок.
В России за минувшие сутки выявили 16 550 заболевших COVID-19. Всего в стране зафиксировали более 1,5 миллиона случаев коронавируса, свыше 26 тысяч человек умерло, около 1,1 миллиона выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
 
Обсудить7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛариса ПоповичКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния