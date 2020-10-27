https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html

Россиян предупредили о "коварстве" коронавируса

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в разговоре с "Комсомольской правдой" призвала россиян отказаться от "социального эгоизма" и РИА Новости, 27.10.2020

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

лариса попович

коронавирусы

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общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Popovich/" target="_blank">Лариса Попович</a> в разговоре с <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правдой"</a> призвала россиян отказаться от "социального эгоизма" и легкомысленного отношения к пандемии коронавируса."Инфекция, на самом деле, странная — коварная и непредсказуемая. Более того, исследования показывают: проходя через популяцию заболевших людей, вирус не ослабляется", — подчеркнула она.Эксперт также указала на недопустимость пренебрежения средствами индивидуальной защиты. По ее словам, в нынешней ситуации одной из самых необходимых мер является ношение масок.В России за минувшие сутки выявили 16 550 заболевших COVID-19. Всего в стране зафиксировали более 1,5 миллиона случаев коронавируса, свыше 26 тысяч человек умерло, около 1,1 миллиона выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/preparaty-1581772298.html

Геннадий Комаров Еще одна из секты "Свидетели короны") 48

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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