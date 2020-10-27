https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581834770.html
МГТУ имени Баумана назвал сроки возвращения студентов в закрытые корпуса
В МГТУ имени Баумана рассчитывают, что студенты смогут вернуться на очное обучение в четыре закрытые Роспотребнадзором корпусах до конца недели, сообщили РИА... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T20:42
2020-10-27T20:42
2020-10-27T20:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мгту имени баумана
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_tekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГТУ имени Баумана</a> рассчитывают, что студенты смогут вернуться на очное обучение в четыре закрытые <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a> корпусах до конца недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Ранее на сайте столичного Роспотребнадзора появилось сообщение, что МГТУ имени Баумана выдано предписание о продлении удаленного обучения студентов четырёх корпусов из-за опасности распространения коронавируса. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза, четыре корпуса будут закрыты для установки рециркуляторов 26-27 октября."Мы планируем открытие на этой неделе", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, есть ли понимание, когда студенты смогут вернуться к очному обучению в этих корпусах. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мгту имени баумана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество