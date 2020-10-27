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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581826043.html
Роспотребнадзор объяснил ужесточение масочного режима
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что принять более жесткие противоэпидемические меры было нужно, так как есть риски ухудшения ситуации. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T19:34
2020-10-27T19:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a> заявила, что принять более жесткие противоэпидемические меры было нужно, так как есть риски ухудшения ситуации.Она отметила, что с завтрашнего дня действует постановление об обязательном ношении масок в транспорте, общественных местах и местах массового скопления людей.Она добавила, что все остальные ограничения, которые есть в постановлении, рекомендованы субъектам РФ в зависимости от эпидемиологической ситуации, так как в значительной части регионов идет рост заболеваемости.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Ключевые слова " ...независимо от желания человека" Ай да молодцы ..
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Походу, Повпову текущие "откаты" за маски не устраивают
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РИА Новости
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РИА Новости
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Ковид-контроль: в московском метрополитене проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров
Столичные власти проводят в московском метро рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима - теперь останавливают даже людей в масках, но без перчаток. Не обошлось без конфликтов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор объяснил ужесточение масочного режима

19:34 27.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что принять более жесткие противоэпидемические меры было нужно, так как есть риски ухудшения ситуации.
Она отметила, что с завтрашнего дня действует постановление об обязательном ношении масок в транспорте, общественных местах и местах массового скопления людей.

"Наступает период, когда это делать обязательно, независимо от желания человека, и может наступить ответственность. Это обязательно нужно было сделать, и мы это сделали, потому что риски развития ситуации... есть, ухудшения ситуации есть, если мы не начнем исполнять все те требования, которые есть", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Она добавила, что все остальные ограничения, которые есть в постановлении, рекомендованы субъектам РФ в зависимости от эпидемиологической ситуации, так как в значительной части регионов идет рост заболеваемости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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