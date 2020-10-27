https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581826043.html

Роспотребнадзор объяснил ужесточение масочного режима

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что принять более жесткие противоэпидемические меры было нужно, так как есть риски ухудшения ситуации. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T19:34

2020-10-27T19:34

2020-10-27T19:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a> заявила, что принять более жесткие противоэпидемические меры было нужно, так как есть риски ухудшения ситуации.Она отметила, что с завтрашнего дня действует постановление об обязательном ношении масок в транспорте, общественных местах и местах массового скопления людей.Она добавила, что все остальные ограничения, которые есть в постановлении, рекомендованы субъектам РФ в зависимости от эпидемиологической ситуации, так как в значительной части регионов идет рост заболеваемости.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Геннадий Комаров Ключевые слова " ...независимо от желания человека" Ай да молодцы .. 34

Х З Походу, Повпову текущие "откаты" за маски не устраивают 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ковид-контроль: в московском метрополитене проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров Столичные власти проводят в московском метро рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима - теперь останавливают даже людей в масках, но без перчаток. Не обошлось без конфликтов. 2020-10-27T19:34 true PT0M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество