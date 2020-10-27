https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581787809.html

Назван признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19

Испанские ученые выяснили, что более чем у 80 процентов больных COVID-19 отмечается дефицит витамина D. Причем это признак чаще встречается у мужчин. Результаты РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:52

2020-10-27T16:52

2020-10-27T16:52

риа наука

коронавирус covid-19

витамины

биология

здоровье

испания

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong> Испанские ученые выяснили, что более чем у 80 процентов больных COVID-19 отмечается дефицит витамина D. Причем это признак чаще встречается у мужчин. Результаты исследования <a href="https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgaa733/5934827" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.Данные медицинской статистики говорят о том, что у многих современных людей, особенно у пожилых, обнаруживается недостаточность витамина D. Также в последнее время появляется много публикаций о важной роли в условиях пандемии COVID-19 витамина D, который обеспечивает устойчивость организма к коронавирусу.Испанские ученые-медики решили выяснить, может ли пониженный уровень витамина D стать фактором риска при заболевании COVID-19, и влияет ли это на тяжесть заболевания.В исследовании участвовали 216 пациентов с подтвержденным COVID-19, госпитализированных в больницу Маркиза де Вальдесилья при Университете Кантабрии в <a href="http://ria.ru/location_Santander_department/" target="_blank" data-auto="true">Сантандере</a>. Авторы оценивали у них в крови уровни 25-гидроксивитамина D (25OHD) — гидроксилированной формы витамина D3, которая участвует в метаболических реакциях организма. Параллельно уровень 25OHD измеряли у 197 обычных здоровых людей из контрольной группы.Авторы обнаружили, что 82,2 процентов больных COVID-19 имели дефицит витамина D, по сравнению с 47,2 процентами в контрольной группе — уровень 25OHD у них в среднем составил 13,8 нг/мл по сравнению с 20,9 нг/мл в контрольной группе. При этом уровень у мужчин был ниже, чем у женщин. Кроме того, у пациентов с более низкой концентрацией 25OHD были повышенные уровни воспалительных маркеров, таких как ферритин и D-димер, у них чаще наблюдалась гипертония и сердечно-сосудистые заболевания, и больше была продолжительность пребывания в больнице по сравнению с теми, у кого уровень 25OHD в сыворотке составлял выше 20 нг/мл."Один из профилактических подходов заключается в выявлении и лечении дефицита витамина D, особенно у пожилых людей, пациентов с сопутствующими заболеваниями и жителей домов престарелых, которые являются основной группой риска для COVID-19", — приводятся в пресс-релизе Международного эндокринологического общества слова руководителя исследования доктора Хосе Эрнандеса (José Hernández). Витамин D — это гормон, вырабатываемый почками, который контролирует концентрацию кальция в крови. Дефицит витамина D связан с множеством проблем со здоровьем, хотя все еще ведутся исследования того, как гормон влияет на системы организма. Многие исследования указывают на благотворное влияние витамина D на иммунную систему, особенно в отношении защиты от инфекций."Прием витамина D должен быть рекомендован при COVID-19 пациентам с низким его уровнем в крови. Это может иметь положительный эффект как для опорно-двигательного аппарата, так и для системы иммунитета", — говорит ученый. В заключении авторы отмечают, что они не обнаружили никакой связи между уровнем витамина D в крови пациентов и тяжестью заболевания.

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581724723.html

https://ria.ru/20201026/virusy-1581649121.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, витамины, биология, здоровье, испания