Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581787428.html
Голикова рассказала, как избежать второго локдауна из-за COVID-19
Усилия по обеспечению безопасности людей позволят избежать второго локдауна, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на расширенном заседании... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:48
2020-10-27T17:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581774832_0:0:2930:1649_1400x0_80_0_0_405d12bc9b30b257177fde3eefdd7a07.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Усилия по обеспечению безопасности людей позволят избежать второго локдауна, заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>, выступая на расширенном заседании координационного совета "<a href="http://ria.ru/organization_Delovaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Деловой России</a>".Голикова подчеркнула, что "всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями".На заседании шла речь о снижении распространения COVID-19, росте рождаемости и охране репродуктивного здоровья, свободной конкуренции на рынке медицинских услуг, государственной политике в сфере медицинских изделий и других актуальных вопросах здравоохранения. Идеи, выдвинутые участниками встречи, Голикова предложила направить в правительство, выразив готовность их рассмотреть.С 28 октября вступает в силу постановление Роспотребнадзора, в соответствии с которым всем россиянам рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей, в транспорте, на парковках и в лифтах, а региональным властям — запретить развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. В ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте усилят режим дезинфекции. Для россиян из группы риска — людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями — могут ввести дополнительные ограничительные меры. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html
никакого второго локдауна не будет, смотрите статистику закрытия малого и среднего бизнеса , магазинов и т.д. Если еще раз вакханалию такую организуют, как весной-летом, то тут уже не только малый и средний бизнес не переживет - тут уже и бюджет государственный не переживет... кстати швеция и беларусь не вымерли без всяких локдаунов
25
Голикова слишком долго в Америке живет. Русский язык забывать стала. Локдаун.....
18
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581774832_44:0:2775:2048_1400x0_80_0_0_18245e1e32f64e0ef64caf7fe8265850.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала, как избежать второго локдауна из-за COVID-19

16:48 27.10.2020 (обновлено: 17:44 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске в подземном переходе станции метро "Марьино" Московского метрополитена
Женщина в медицинской маске в подземном переходе станции метро Марьино Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Усилия по обеспечению безопасности людей позволят избежать второго локдауна, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на расширенном заседании координационного совета "Деловой России".
"Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий", — приводит слова вице-премьера ее секретариат.
Голикова подчеркнула, что "всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями".
На заседании шла речь о снижении распространения COVID-19, росте рождаемости и охране репродуктивного здоровья, свободной конкуренции на рынке медицинских услуг, государственной политике в сфере медицинских изделий и других актуальных вопросах здравоохранения. Идеи, выдвинутые участниками встречи, Голикова предложила направить в правительство, выразив готовность их рассмотреть.
С 28 октября вступает в силу постановление Роспотребнадзора, в соответствии с которым всем россиянам рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей, в транспорте, на парковках и в лифтах, а региональным властям — запретить развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. В ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте усилят режим дезинфекции. Для россиян из группы риска — людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями — могут ввести дополнительные ограничительные меры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
 
Обсудить9
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния