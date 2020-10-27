https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581787428.html

Голикова рассказала, как избежать второго локдауна из-за COVID-19

Усилия по обеспечению безопасности людей позволят избежать второго локдауна, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на расширенном заседании... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:48

2020-10-27T16:48

2020-10-27T17:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Усилия по обеспечению безопасности людей позволят избежать второго локдауна, заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>, выступая на расширенном заседании координационного совета "<a href="http://ria.ru/organization_Delovaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Деловой России</a>".Голикова подчеркнула, что "всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями".На заседании шла речь о снижении распространения COVID-19, росте рождаемости и охране репродуктивного здоровья, свободной конкуренции на рынке медицинских услуг, государственной политике в сфере медицинских изделий и других актуальных вопросах здравоохранения. Идеи, выдвинутые участниками встречи, Голикова предложила направить в правительство, выразив готовность их рассмотреть.С 28 октября вступает в силу постановление Роспотребнадзора, в соответствии с которым всем россиянам рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей, в транспорте, на парковках и в лифтах, а региональным властям — запретить развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. В ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте усилят режим дезинфекции. Для россиян из группы риска — людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями — могут ввести дополнительные ограничительные меры. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html

Сергей Цибров никакого второго локдауна не будет, смотрите статистику закрытия малого и среднего бизнеса , магазинов и т.д. Если еще раз вакханалию такую организуют, как весной-летом, то тут уже не только малый и средний бизнес не переживет - тут уже и бюджет государственный не переживет... кстати швеция и беларусь не вымерли без всяких локдаунов 25

Асланбек Джахоев Голикова слишком долго в Америке живет. Русский язык забывать стала. Локдаун..... 18

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество