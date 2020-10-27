https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581787428.html
Голикова рассказала, как избежать второго локдауна из-за COVID-19
Усилия по обеспечению безопасности людей позволят избежать второго локдауна, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на расширенном заседании... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:48
2020-10-27T16:48
2020-10-27T17:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Усилия по обеспечению безопасности людей позволят избежать второго локдауна, заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>, выступая на расширенном заседании координационного совета "<a href="http://ria.ru/organization_Delovaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Деловой России</a>".Голикова подчеркнула, что "всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями".На заседании шла речь о снижении распространения COVID-19, росте рождаемости и охране репродуктивного здоровья, свободной конкуренции на рынке медицинских услуг, государственной политике в сфере медицинских изделий и других актуальных вопросах здравоохранения. Идеи, выдвинутые участниками встречи, Голикова предложила направить в правительство, выразив готовность их рассмотреть.С 28 октября вступает в силу постановление Роспотребнадзора, в соответствии с которым всем россиянам рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей, в транспорте, на парковках и в лифтах, а региональным властям — запретить развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. В ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте усилят режим дезинфекции. Для россиян из группы риска — людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями — могут ввести дополнительные ограничительные меры. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581222719.html
Сергей Цибров
никакого второго локдауна не будет, смотрите статистику закрытия малого и среднего бизнеса , магазинов и т.д. Если еще раз вакханалию такую организуют, как весной-летом, то тут уже не только малый и средний бизнес не переживет - тут уже и бюджет государственный не переживет... кстати швеция и беларусь не вымерли без всяких локдаунов
25
Асланбек Джахоев
Голикова слишком долго в Америке живет. Русский язык забывать стала. Локдаун.....
18
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Усилия по обеспечению безопасности людей позволят избежать второго локдауна, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
, выступая на расширенном заседании координационного совета "Деловой России
".
"Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий", — приводит слова вице-премьера ее секретариат.
Голикова подчеркнула, что "всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями".
На заседании шла речь о снижении распространения COVID-19, росте рождаемости и охране репродуктивного здоровья, свободной конкуренции на рынке медицинских услуг, государственной политике в сфере медицинских изделий и других актуальных вопросах здравоохранения. Идеи, выдвинутые участниками встречи, Голикова предложила направить в правительство, выразив готовность их рассмотреть.
С 28 октября вступает в силу постановление Роспотребнадзора, в соответствии с которым всем россиянам рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей, в транспорте, на парковках и в лифтах, а региональным властям — запретить развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. В ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте усилят режим дезинфекции. Для россиян из группы риска — людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями — могут ввести дополнительные ограничительные меры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.