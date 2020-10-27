https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581782838.html
Названа страна с самым высоким уровнем заболевания COVID-19 в Евросоюзе
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) назвал во вторник Бельгию страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:22
2020-10-27T16:22
2020-10-27T16:23
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
бельгия
чехия
нидерланды
словения
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) назвал во вторник <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгию</a> страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a>: более 1 390 случаев заражения на сто тысяч человек населения за последние две недели.Согласно данным Центра, на втором месте стоит <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a> (примерно 1 380 случаев), на третьем – <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембург</a> (760), далее следуют <a href="http://ria.ru/location_Slovenia/" target="_blank" data-auto="true">Словения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерланды</a>.При этом Чехия считается страной с самым высоким уровнем смертности от COVID – 12,3 случая на сто тысяч населения. Бельгия по этому показателю стоит на втором месте – 5,8 случая.В Бельгии в последние дни фиксируют в среднем порядка 13 тысяч заражений в сутки. Власти приняли ряд дополнительных ограничений на федеральном и региональном уровне, чтобы затормозить эпидемию: введен комендантский час, закрыты рестораны и кафе. В столице действует также запрет на работу музеев и кинотеатров, обязательное ношение масок вновь стало повсеместным.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201027/pandemiya-1581729849.html
1
бельгия
чехия
нидерланды
словения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, евросоюз, бельгия, чехия, нидерланды, словения, в мире