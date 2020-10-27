https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581782148.html
Глава правительства Иркутской области Зайцев заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева показал положительный результат, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:19
2020-10-27T16:19
2020-10-27T16:27
игорь кобзев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иркутская область
политика
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<strong>ИРКУТСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Тест на коронавирус у председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева показал положительный результат, сообщил РИА Новости представитель правительства.Ранее у главы Приангарья <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Кобзева</a> подтвердился диагноз COVID-19. В понедельник он работал дистанционно, провел заседание оперативного штаба и дал ряд поручений, связанных с улучшением работы системы здравоохранения. Во вторник медики приняли решение о госпитализации Кобзева, его состояние характеризуется как стабильное.Председатель правительства региона Зайцев также сдал тест на коронавирус.На 27 октября в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> подтвержден 23 621 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 964 человека, умерли 388. В регионе наблюдается увеличение ежесуточного прироста заразившихся. За истекшие сутки прирост составил 223 человека.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581777939.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иркутская область, политика