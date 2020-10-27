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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581758945.html
В РАН рассказали о людях, неуязвимых для коронавируса
Некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с ним, но причины этого пока непонятны, рассказал директор Санкт-Петербургского... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:26
2020-10-27T16:53
арег тотолян
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с ним, но причины этого пока непонятны, рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a> на форуме "Здоровое общество 2020", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".При этом специалист отметил, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
Весной просачивалась информация что курильщики неуязвимы перед короновирусом. Но потом наложили табу на такую информацию попонятным причинам
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Похоже на правду. У меня родственница заболела ковидом, а её муж не заболел. Оба сидели дома под домашним арестом.
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В РАН рассказали о людях, неуязвимых для коронавируса

14:26 27.10.2020 (обновлено: 16:53 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с ним, но причины этого пока непонятны, рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян на форуме "Здоровое общество 2020", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так", — сказал он.

При этом специалист отметил, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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