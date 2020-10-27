https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581758945.html

В РАН рассказали о людях, неуязвимых для коронавируса

Некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с ним, но причины этого пока непонятны, рассказал директор Санкт-Петербургского... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:26

2020-10-27T14:26

2020-10-27T16:53

арег тотолян

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с ним, но причины этого пока непонятны, рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a> на форуме "Здоровое общество 2020", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".При этом специалист отметил, что этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

nev'y Весной просачивалась информация что курильщики неуязвимы перед короновирусом. Но потом наложили табу на такую информацию попонятным причинам 125

ovak rus Похоже на правду. У меня родственница заболела ковидом, а её муж не заболел. Оба сидели дома под домашним арестом. 124

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество