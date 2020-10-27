https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581746356.html
Роспотребнадзор допустил введение новых ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА Новости, что если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом в России, то могут быть... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:32
2020-10-27T13:32
2020-10-27T13:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила РИА Новости, что если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом в России, то могут быть введены дополнительные ограничения.Во вторник было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РФ о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов."Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях",- сказала Попова.Она пояснила, что сейчас нужно не допустить дальнейшего распространения заболеваемости коронавирусом, для этого необходимо носить маску, ходить в перчатках, беречь себя всеми доступными способами.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
Юрий Ф
Чем мусолить половинчатые меры, надо немедленно принимать ЭКСТРЕННЫЕ! Штрафы должны быть увеличены в разы, Россгвардии усилить выявление нарушителей. Не надо изобретать велосипед, есть прекрасный опыт Китая по борьбе с заразой. Надо следовать ему планомерно и неукоснительно, иначе КОВИД не победить...
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Кирилл Шуплецов
Когда же будет новость что "Роспотребнадзор решил изолировать Попову в желтый дом"
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)