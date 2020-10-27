https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581736588.html

Песков заявил о готовности здравоохранения к эпидемиологическому стрессу

На фоне беспрецедентных эпидемиологических вспышек то там, то сям возникают кризисные ситуации, главное, чтобы проблемы не стали системными, заявил... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:54

2020-10-27T12:54

2020-10-27T12:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> На фоне беспрецедентных эпидемиологических вспышек то там, то сям возникают кризисные ситуации, главное, чтобы проблемы не стали системными, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, об этом нельзя говорить... Президент говорил, что официальные цифры – это цифры, что называется, средние по больнице. И, конечно, на фоне таких беспрецедентных эпидемиологических вспышек то там, то сям возникают кризисные ситуации. Другое дело, что их нужно анализировать, чтобы не давать таким проблемам разрастаться и превращаться в системные", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не поколебали ли обращения региональных медиков доверия Кремля к официальным цифрам по коронавирусу.Он добавил, что, если говорить концептуально, то система здравоохранения РФ готова к эпидемиологическому стрессу.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков