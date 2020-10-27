https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581728930.html
В "Векторе" рассказали о платформах для создания вакцины от COVID-19
В мире существует 10 технологических платформ для создания вакцины от COVID-19, в "Векторе" ведут работу над препаратами на 6 платформах, заявила кандидат... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:20
2020-10-27T12:20
2020-10-27T12:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> В мире существует 10 технологических платформ для создания вакцины от COVID-19, в "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_cent" target="_blank">Векторе</a>" ведут работу над препаратами на 6 платформах, заявила кандидат биологических наук, замгенерального директора по научной работе, ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Елена Гаврилова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580853501.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество