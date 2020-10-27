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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581727352.html
Попова назвала лучший способ защититься от коронавируса
Для получения защиты от коронавируса лучше сделать прививку, а не переболеть COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Здоровое общество"... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:14
2020-10-27T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Для получения защиты от коронавируса лучше сделать прививку, а не переболеть COVID-19, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> на форуме "Здоровое общество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она уточнила, что отдалённые последствия вируса еще не известны.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова назвала лучший способ защититься от коронавируса

12:14 27.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Для получения защиты от коронавируса лучше сделать прививку, а не переболеть COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Здоровое общество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Совершенно однозначно, прививаться... Вакцинироваться надо... Вирус не известен, мы его до конца не знаем",- сказала Попова, отвечая на вопрос, что лучше - прививаться или переболеть коронавирусом.
Она уточнила, что отдалённые последствия вируса еще не известны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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