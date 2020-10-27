https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581724723.html

Завершено крупнейшее исследование на антитела к коронавирусу

Ученые из Великобритании провели среди жителей страны массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Оказалось, что со временем доля населения с антителами... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:01

2020-10-27T12:01

2020-10-27T16:21

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

великобритания

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Ученые из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> провели среди жителей страны массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Оказалось, что со временем доля населения с антителами не увеличивается, а, наоборот, уменьшается, и быстрее всех теряют антитела те, кто перенес COVID-19 бессимптомно. Результаты исследования <a href="https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/institute-of-global-health-innovation/MEDRXIV-2020-219725v1-Elliott.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в виде препринта на сайте Имперского колледжа <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>.В исследовании под названием REACT (Real Time Assessment of Community Transmission) приняли участие 365 тысяч случайно выбранных взрослых разного возраста, которые с 20 июня по 28 сентября трижды проводили дома экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 по пробе крови из пальца.Результаты показали, что за эти три месяца распространенность вирусных антител среди жителей <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> снизилась более чем на четверть — с шести до 4,4 процента. Снижение совпадает по времени с резким падением темпов распространения вируса в стране после многомесячных карантинных мер. По мнению авторов, это говорит о том, что иммунный ответ людей на COVID-19 довольно быстро снижается.Особенно быстро теряют антитела те, у кого болезнь протекала бессимптомно, а также люди старшего возраста: у лиц из возрастной группы от 18 до 24 лет антитела сохранялись значительно дольше, чем в группе 75 лет и старше.У людей, которые не сообщали о COVID-19 в анамнезе, снижение между первым и третьим раундами тестирования составило 64 процента по сравнению с 22,3 процента среди тех, у кого инфекция была подтверждена лабораторным путем."Это очень крупное исследование показало, что доля людей с обнаруживаемыми антителами со временем снижается", — приводятся в пресс-релизе Имперского колледжа Лондона слова первого автора статьи профессора Хелен Уорд (Helen Ward)."Остается до конца неясным, какой уровень иммунитета обеспечивают антитела и как долго этот иммунитет сохраняется, — продолжает руководитель исследования Пол Эллиотт (Paul Elliott). — Если у кого-то положительный результат теста на антитела, это не означает, что он невосприимчив к COVID-19. Он все равно должен следовать национальным руководящим принципам, включая меры социального дистанцирования, сдавать мазок, если у него есть симптомы, и носить маску".Авторы отмечают, что тенденция к снижению уровня антител наблюдается во всех регионах страны и во всех возрастных группах. Исключение составляют медицинские работники, у которых количество антител со временем не изменилось. По мнению ученых, это связано с повторными контактами или более высоким первоначальным воздействием вируса. В исследовании также говорится, что самая высокая доля положительных тестов была у жителей Лондона — примерно вдвое выше среднего показателя по стране.Главный вывод исследования, по мнению авторов, заключается в том, что коллективный иммунитет со временем снижается, а не нарастает. При этом положительный результат теста на антитела в конкретный момент времени не означает, что иммунитет к COVID-19 сохранится при следующем контакте с вирусом. Таким образом, считают исследователи, есть риск повторного заражения.Ученые из проекта REACT продолжают исследования с целью мониторинга уровня текущей инфекции, тестируя более 150 тысяч человек каждый месяц.

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html

https://ria.ru/20201026/virusy-1581649121.html

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великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, великобритания