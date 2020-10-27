https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581717167.html

Кудрин заявил о росте нищеты в мире из-за пандемии

Проблема крайней нищеты в мире обострилась из-за пандемии, но в России она давно решена, и сейчас государственной политике нужны четкие цели для решения... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:18

2020-10-27T11:18

2020-10-27T11:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

алексей кудрин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578624033_0:0:2879:1620_1400x0_80_0_0_cf922745515edcb500645ec6e160f14c.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Проблема крайней нищеты в мире обострилась из-за пандемии, но в России она давно решена, и сейчас государственной политике нужны четкие цели для решения оставшихся проблем и дальнейшего повышения качества жизни граждан, заявил глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>.Он отметил, что сейчас признанным в мире критерием бедности является величина ежедневных расходов человека на сумму около одного доллара в день. "В начале пандемии 8,2% населения мира жили на средства менее 1 доллара в день. Это нищета. А сейчас, в период пандемии, эта цифра увеличилась до 8,8%", - сказал Кудрин, выступая на форуме стратегов."Мы эту проблему, естественно, давно решили, мы эту нищету самую серьезную давно уже преодолели", - напомнил Кудрин.Президент РФ в 2018 году объявил национальные цели развития России на период до 2030 года, в их числе - рост населения, повышение продолжительности жизни людей, их благополучие и здоровье, создание возможностей для самореализации, а также цифровая трансформация. Для достижения были приняты 12 национальных проектов. Теперь, по словам Кудрина, правительству необходимо определить четкие критерии, которые позволят следить за их выполнением."Мы, конечно, должны повышать качество стратегического планирования", - заявил он. По словам главы Счетной палаты, правительство РФ стало серьезнее относиться к вопросам государственного управления и планирования."Правительство сейчас серьезно перестраивает управление. Уточненные нацпроекты будут представлены в ближайшие дни, и мы увидим, как они скорректированы с учетом новых задач, которые поставлены летом президентом", - сказал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/mvf-1580372597.html

https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html

Andrey Harlamov А может нищета в России цветет не и за пандемии? 15

4

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей кудрин, общество