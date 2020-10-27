https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581713696.html
В Совфеде призвали всех россиян стать участниками борьбы с пандемией
Главная задача, чтобы участниками борьбы с пандемией стали все российские граждане, считает вице-спикер Совфеда Галина Карелова. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:02
2020-10-27T11:02
2020-10-27T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
галина карелова
здоровье - общество
совет федерации рф
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Главная задача, чтобы участниками борьбы с пандемией стали все российские граждане, считает вице-спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Galina_Karelova/" target="_blank" data-auto="true">Галина Карелова</a>."Нам нужно подумать, как сделать участниками борьбы за здоровье нации, борьбы с коронавирусной инфекцией всех российские граждан", - сказала сенатор в ходе форума "Здоровое общество", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В своем выступлении Карелова отметила, что в современных условиях российское здравоохранение столкнулось с новыми вызовами, один из них - распространение коронавирусной инфекции."Новые условия и вызовы определили новую роль отечественного здравоохранения. Кроме того, меняются приоритеты и внутри системы, открываются дополнительные возможности в связи с развитием науки, цифровых, клеточных и биологических технологий. В очередной раз российская медицина совершила научный прорыв и зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса", - отметила она.Вице-спикер СФ подчеркнула необходимость внедрения информационных компонентов в здравоохранении, развития превентивных мер и методов профилактики, поиска более эффективных подходов к формированию культуры здорового образа жизни."При этом, безусловно, надо модернизировать инфекционную службу. <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> одним из первых выступил с инициативой о разработке отдельной федеральной программы по борьбе с инфекционными заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение", - сообщила Карелова.По ее словам, это предложение было поддержано правительством и нашло отражение в Общенациональном плане по восстановлению экономики. Минздрав оперативно приступил к разработке концепции модернизации инфекционной службы, добавила она.Карелова выразила уверенность, что по итогам форума будут приняты эффективные рекомендации, которые серьезно повлияют на дальнейшее развитие системы здравоохранения.
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581702529.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, галина карелова, здоровье - общество, совет федерации рф
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.
Главная задача, чтобы участниками борьбы с пандемией стали все российские граждане, считает вице-спикер Совфеда Галина Карелова
.
"Нам нужно подумать, как сделать участниками борьбы за здоровье нации, борьбы с коронавирусной инфекцией всех российские граждан", - сказала сенатор в ходе форума "Здоровое общество", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В своем выступлении Карелова отметила, что в современных условиях российское здравоохранение столкнулось с новыми вызовами, один из них - распространение коронавирусной инфекции.
"Новые условия и вызовы определили новую роль отечественного здравоохранения. Кроме того, меняются приоритеты и внутри системы, открываются дополнительные возможности в связи с развитием науки, цифровых, клеточных и биологических технологий. В очередной раз российская медицина совершила научный прорыв и зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса", - отметила она.
Вице-спикер СФ подчеркнула необходимость внедрения информационных компонентов в здравоохранении, развития превентивных мер и методов профилактики, поиска более эффективных подходов к формированию культуры здорового образа жизни.
"При этом, безусловно, надо модернизировать инфекционную службу. Совет Федерации
одним из первых выступил с инициативой о разработке отдельной федеральной программы по борьбе с инфекционными заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение", - сообщила Карелова.
По ее словам, это предложение было поддержано правительством и нашло отражение в Общенациональном плане по восстановлению экономики. Минздрав оперативно приступил к разработке концепции модернизации инфекционной службы, добавила она.
Карелова выразила уверенность, что по итогам форума будут приняты эффективные рекомендации, которые серьезно повлияют на дальнейшее развитие системы здравоохранения.