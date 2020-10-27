https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581711061.html

В Москве каждый тридцатый житель болеет или уже переболел COVID-19

В Москве, которая лидирует по числу заразившихся COVID-19, коронавирусом переболел или болеет сейчас каждый 30-й житель города, подсчитало РИА Новости на основе РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:49

2020-10-27T10:49

2020-10-27T10:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581340901_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_446443d377ea0ab2d8aa1121273354f8.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, которая лидирует по числу заразившихся COVID-19, коронавирусом переболел или болеет сейчас каждый 30-й житель города, подсчитало РИА Новости на основе данных <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> и оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным оперштаба на утро вторника, в Москве зафиксировано 405,35 тысячи заболевших. При этом, по данным Росстата о численности постоянного населения города, на 1 января 2020 года в столице проживали 12,7 миллиона человек. Таким образом, с коронавирусом столкнулись 3,2% населения Москвы или почти каждый тридцатый ее житель.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва