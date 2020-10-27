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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581710413.html
В Москве выявили 4312 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (4312), Санкт-Петербурге (721), Подмосковье (496), сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:45
2020-10-27T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (4312), Санкт-Петербурге (721), <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (496), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Чечне - 10, Ненецком автономном округе - пять, Чукотском автономном округе - два.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 4312 новых случаев COVID-19

10:45 27.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (4312), Санкт-Петербурге (721), Подмосковье (496), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 4312, 2. Санкт-Петербург - 721, 3. Московская область - 496", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Чечне - 10, Ненецком автономном округе - пять, Чукотском автономном округе - два.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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